《再見愛人》大結局！　楊子「我又不是找不著更好的」全網罵爆

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星黃聖依與富商老公楊子參加節目《再見愛人4》，夫妻倆的互動屢屢成為熱門話題。該節目日前迎來大結局，每對夫妻皆透過選擇「下車或不下車」來決定是否延續婚姻，怎料在做出抉擇後，楊子的一番話又再度掀起爭議。

▲黃聖依和楊子在《再見愛人》中的互動屢屢引爆話題。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

在《再見愛人4》最終選擇中，楊子選擇「下車」繼續經營婚姻；而黃聖依則沒有下車，代表想要斬斷感情。楊子在幕後採訪中表示，他有想到黃聖依可能不會下車，「因為我也要臉嘛，我又不是找不著更好的，但是我了解她，她是比較過度地依賴我。其實有一些尖銳的矛盾也完全沒有問題，在安撫情緒方面，我肯定是最了解她的，她是沒有主見和主觀思想的。」

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▲▼楊子和黃聖依做出不同的選擇。（圖／翻攝自微博）

楊子直到最後都還相當自信的發言，讓大票網友忍不住吐槽「這種人別說當對象了，朋友都沒得做，一定要遠離這種自戀狂」、「這是什麼男人呢？這個世界上有哪個人沒有主觀思想呢」、「人no face天下無敵」、「他哪來的這種自信」。

另一方面，黃聖依在做出不下車的選擇後，表示：「我覺得揚湯止沸不如刮骨療傷，所以這個刮骨的過程你是痛苦的，但是你肯定是要經歷這樣的痛苦，你才可以在心理上和行動上給自己一個嶄新的開始。」強調自己想重新開始，「不要試圖在婚姻裡邊去依賴對方，如果他決定不做，你就什麼都得不到，還是要掌控在自己手裡，自己才是人生的主宰。」