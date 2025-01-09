草爺、林岱縈送愛進校園 「電子花車加辦桌」超台味

記者葉文正／台北報導

公益團體「紅心字會」36週年慶發起《送愛進校園》找來林岱縈、草爺、莊錠欣、卜星慧、ELL&s等數十組歌手前進台北海洋科技大學（簡稱台北海大），台北海大學生會、新媒體互動科技應用學士學位學程（新媒體）也耍大招，用電子花車結合辦桌文化來迎接眾星們的到來，一起為數百位同學辦迎新，也讓首次體驗站上「電子花車」開唱的歌手們興奮不已。

▲草爺(右)率領數十組歌手，參與紅心字會《送愛進校園》首開校唱先例全義唱服務。（圖／台北海大提供）



台北海大學生會與新媒體學程是這次校唱協辦單位，別出心裁設計超接地氣的電子花車及辦桌迎接這群大明星，讓從沒唱過電子花車的藝人們，各個緊張到不行，尤其車台臨時狀況不斷，有時沒有Ａ扣修音，甚至音樂與麥克風不同步等，相當考驗歌手的臨場反應。

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▲「零死角女神」林岱縈(中)校唱初體驗，驚喊「我的第一次校唱也太震撼教育了吧！」。（圖／台北海大提供）

首次參加校園演唱的林岱縈就說：我的第一次也太震撼教育了吧。林岱縈率領舞群演唱單曲《Calculate LOVE》舞蹈實力更是引起現場尖叫聲連連；比熊-陳又禎上場演唱時，舞台車臨時有問題，結果台下同學集體為她加油，尖叫更大聲，成為當晚最受歡迎的小可愛。莊錠欣也說，真的是蠻難忘的經驗。同學們現場見識到莊錠欣的超級歌喉也稱讚「根本像清唱一樣，實力也太好了吧！」草爺則是老神在在像在跑攤「有熟悉的家鄉味」。

▲台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克（左二）盼與紅心字會繼續合作，邀請比熊、林岱縈、司徒建銘等人成為新媒體學程講師。。（圖／台北海大提供）

紅心字會《送愛進校園》邀請到草爺、陸子玄、林岱縈、楊婷婭、SVETA（水蜜桃女孩）、楊曉帆、卜星慧、莊錠欣、ELL&s、比熊等歌手，前進台北海大，眾歌手輪番上陣，現場同學為之瘋狂，衝到台前搶見本尊，台下眾星更是親切與學生互動，合照簽名都來者不拒。還有學生見到電玩女神陸子玄本人時，緊張到發抖找老師求救幫忙拍照：「我的天啊，電玩女神子玄本人也太呆萌可愛了」。



紅心字會《送愛進校園》首開全台校唱先例，義唱服務全程兩小時，同學尖叫連連根本停不下來，主持人司徒建銘笑說，「我全程只聽到尖叫聲，連藝人訪問的聲音都快聽不到了」。他更爆笑說，「台下是辦桌，每位表演者都下台敬飲料，好像參加婚禮場喔，哈哈！」台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克全程參與，見到這群歌手網紅現場臨危不亂的台風超級佩服，大讚：「現場音響麥克風都不是專業級，還可以表演這麼到位，新世代藝人果然實力堅強，我們新媒體學程會邀請他們擔任系上講師，傳授成功之道！」