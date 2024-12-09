香港人氣CP來台拍BL劇！　認同居「睡在一張床」私下互撩過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立電視聯手愛貝克思共同出品BL系列原創影集，VBL2024計畫於下半年開跑後，相繼完成《全面管控》、《對立而已》拍攝，首部曲並定檔於12月20日起開播後，接著於年末開拍第三部曲《靈魂約定》，日前主要演員群齊聚共同舉行開鏡儀式。

▲《靈魂約定》由香港演員王智騫、范麒智主演。（圖／三立提供）

VBL系列影集於2023年推出第一季四部曲主打人生階段情感的療癒，2024全新新一季則是以追求幸福的任務為主軸。《靈魂約定》改編自台灣原創小說《靈魂的約定》，跨越年齡、身份的三世情緣由在香港已經獲得眾多粉絲CP認定的王智騫和范麒智擔綱主演，首次挑戰靈魂交換、穿越題材BL劇，飾演69歲老人魂穿20歲孫子與室友共譜出一段命運錯綜交織的特別情緣。

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為了豐富戲劇，更加入了新生代選秀新星《原子少年2》的李定和洪暐組成CP，讓兩位選秀戰友的好感情延續；本劇更加入了GL故事線，由相識十多年的廖奕琁和大久保麻梨子攜手演出，弟弟們看到兩人就覺得超有感、超期待。總監製蔡妃喬表示「這次試圖組合國際卡司，讓三立原創的VBL能從台灣擴散至國際。」

▲《靈魂約定》加入GL劇情。（圖／三立提供）

《靈魂約定》裡男主角范麒智與王智騫都來自香港，他們在香港也是同一間娛樂公司的藝人，但之前並未在戲劇中合作過，王智騫說「我們一般都是在品牌活動或是時裝活動碰面比較多。」這次也很巧，兩人一起參加試鏡，又同時被選中當主角；范麒智則表示這次來台灣也是第一次在台灣有作品。

▲《靈魂約定》由香港演員王智騫（金髮）、范麒智主演。（圖／三立提供）

事實上，范麒智與王智騫在香港也小有人氣，王智騫笑說「我不敢說不錯，但是我發現我的粉絲群和麒智是同一幫人，而且他們都是在嗑我們的CP。」後來兩人在香港辦了一個粉絲見面會，粉絲要求他們去做一些有CP感的互動，像頭貼頭之類的，所以有這次的機會來台灣拍BL劇很開心的，因為他們沒有想過會一起拍BL劇。

▲《靈魂約定》由香港演員王智騫、范麒智主演。（圖／三立提供）

而王智騫表示因為在香港來說BL劇比較少，以量來說這幾年就那麼一兩部，所以這個題材對他來說也是滿新鮮的，而且覺得挑戰滿大，雖然說在螢幕前面的演出經驗頂多是親嘴戲，還沒到床戲之類的，已經覺得夠刺激了。

這次在台拍攝，范麒智與王智騫也展開了同居生活，王智騫笑說「為了這次的BL劇，我們已經開始同居，然後晚上都睡在同一張床。」至於同居生活的感覺，范麒智說「我覺得滿好的，因為平常他會煮一些東西給我吃，那我就會去洗碗。」王智騫還強調他要照顧好范麒智，因為這是公司給他的任務。

▲《靈魂約定》由香港演員王智騫、范麒智主演。（圖／三立提供）

王智騫坦言生活上一些生存技能范麒智比較依賴他，但他是比較需要在對方身上獲得情緒價值的人。范麒智就虧他說「平常他很容易跌倒，不知道為什麼他會走一兩步就跌，自己會仆街。」而王智騫說范麒智做事比較慢吞吞、他則比較急，因此在他旁邊的時候就會一直催促，笑說「但有時候會有一些我沒有發現的漏洞，他剛好就會補上。」

而這次在《靈魂約定》中范麒智的角色比較強勢又冷一點，所以有些動作要呈現霸道的感覺。王智騫覺得他們的默契是用時間來堆出來的，因為一起工作了很多遍，對對方的模式都很了解，所以不用說出口也很了解對方下一步要做什麼，而為了演出兩人在生活中也會互撩對方，像王智騫就最愛摸對方耳朵，弄得王智騫「癢癢的」。