陳大天認「因周董改變人生軌跡」！曝他親切暖舉：謝謝這時代有周杰倫

記者黃皓瑋／綜合報導

「周董」周杰倫睽違7年在台灣開唱，吸引無數歌迷進場一睹風采，曾與他合作的藝人陳大天（小蝦）也到場支持，陳大天昨（8日）在臉書發文寫下演唱會感想，坦言周杰倫是「間接改變我人生軌跡的人」，也親曝天王的親切暖舉。

▲周杰倫睽違7年在台灣舉行演唱會。（圖／杰威爾提供）

陳大天過去因模仿費玉清走紅，他坦言這段模仿之路，其實與周杰倫的歌曲《千里之外》有關：「當MV紅色布幕拉開，費玉清優雅且衝擊的登場，把在螢幕前的我徹底震撼，也不知道什麼原因，因為這首歌開始模仿小哥的道路。」之後他則因為在節目中模仿費玉清Beatbox，而接到周杰倫的MV拍攝邀約：「一切的發生就是如此的夢幻，我竟然跟周杰倫有這麼近距離的接觸，這真的很值得在這個年代說嘴了吧。」

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▲陳大天坦言，周杰倫間接改變他的人生軌跡。（圖／翻攝自Facebook／陳大天 Daniel Chen）

陳大天也分享自己2014年出專輯時，與周杰倫的合作經歷：「不知道哪裡來的勇氣敢跟這位大神邀歌，重點『歌』還真的來了，沒聽過的朋友可以去聽《俄羅斯娃娃》。」後來2人時隔多年偶遇，周杰倫仍不忘親切和他互動：「一個熟悉的聲音，『小蝦』，想說是誰，天啊！是周杰倫，他開車搖下車窗跟我招呼，我的媽呀～天王也太親民了吧，簡單寒暄就得飄得飄瀟灑地開走了。」

談起看周杰倫演唱會的心情，陳大天表示：「他真的是回家看老朋友，一群跟著他作品長大的朋友，有無數k歌的夜晚，或開心或快樂或難過又或是，練習到現在都唱不準拍子的Rap，都有他的旋律會滑入你的生活。」讓他感動直呼：「謝謝這時代有周杰倫。」

▼陳大天臉書貼文。（翻攝自Facebook／陳大天 Daniel Chen。如遭刪除請見諒）

