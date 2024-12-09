《娛樂百分百》驚傳12月底收攤！收視率崩跌不到0.2%…3原因停播

▲《娛樂百分百》今年中才歡樂慶祝27週年，主持人陳零九（左起）、賴晏駒及黃偉晉準備氣球禮物盒，象徵節目節節高升，沒想到如今面臨停播命運。（八大提供）

圖文／鏡週刊

八大綜合台《娛樂百分百》今年中才歡樂慶祝27週年，沒想到近日卻傳出節目將於12月底熄燈！據了解，因前幾年羅志祥與愷樂事件的影響，節目收視率下滑，雖然改版「狼人殺」讓節目一度起死回生，但熱潮過後，隨邱鋒澤、婁峻碩等人退出，收視率竟慘跌到0.2％都不到，再加上傳言黃偉晉加入新東家後主持費漲價，都是造成節目收攤的原因。

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▲大S徐熙媛（右）、小S徐熙娣（左）姐妹倆接手成為第三代主持人，活潑、搞笑的風格立刻讓《娛百》大紅。（圖／翻攝自八大）

《娛樂百分百》堪稱台灣娛樂新聞的長青節目，風光時期曾是年輕人必看的節目之一，也捧紅了不少主持人，不管是大小S，小豬羅志祥與小鬼黃鴻升、愷樂的搭檔組合，或是到了近期陳零九、黃偉晉、邱鋒澤、婁峻碩及賴晏駒等，都曾經風光無比。

大小S無厘頭 節目大爆紅

▲羅志祥（左）、愷樂（右）在《娛百》中輕鬆詼諧的合作模式獲得評審青睞，拿下金鐘獎綜藝節目主持人獎。

不過隨著觀眾看節目習慣改變，就算製作群絞盡腦汁創新，但觀眾不看電視，再好的節目也沒有用，即使YouTube頻道觀眾仍有不少年輕族群，卻對節目營收沒有太大幫助，畢竟每播一集就燒掉製作費50萬元，但進帳卻相對減少，在現實收益考量下，《娛百》也不得不接受時代已過的事實。

其實，節目近期已減少錄製「凹嗚狼人殺」，每週僅3天會有全新集數，週一、週二則是重播，大幅降低粉絲進棚錄影的機會，連YouTube頻道會員專屬影片也跟著減少，因而引起了粉絲抱怨。另外，圈內人指主持人之一的黃偉晉因簽進新東家，主持費調漲，讓製作費增加，也是造成停播的原因之一。

▲《娛百》近年捧紅了男團「五堅情」，成員包括黃偉晉（左起）、賴晏駒、婁峻碩、邱鋒澤及陳零九，還在台北小巨蛋辦演唱會。（圖／鏡週刊提供）

《娛百》歷經18代主持人，新加坡歌手蔡榮祖是開播始祖，之後由何篤霖接棒，隨後大S徐熙媛、小S徐熙娣姐妹倆接手成為第3代主持人，活潑、搞笑的風格，立刻讓節目大紅，兩人的無厘頭風格大受年輕人喜愛。

小豬小鬼扮醜 年輕人模仿

當年大S還因戀情鬧失蹤，小S在節目上哭成淚人兒尋找姐姐，這段大S與酷龍具俊瞱的地下戀情，都如同「楚門秀」在節目上演。

▲羅志祥（左）主持《娛百》，風格幽默，當時周杰倫（右）等大牌歌手都上節目宣傳。（圖／八大提供）

之後，因合約糾紛讓演藝事業一度停擺的羅志祥，受影視大亨楊登魁相中，代班主持《娛百》，讓他因此再度翻紅，後來與小鬼黃鴻升的主持搭檔也受年輕人歡迎；小豬、小鬼敢於扮醜搞笑，穿著、口頭禪皆是年輕人模仿的標準。可惜大環境改變，粉絲再不捨，《娛百》仍將於12月底停播。



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