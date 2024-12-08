記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星包貝爾現年40歲，2012年因在《宮鎖珠簾》中飾演「蘇培盛」，加上主持《奔跑吧兄弟2》打開知名度，2014年與女星包文婧結婚，因為螢幕前各種貼心舉動，被觀眾視為「愛妻好男人」，兩人在結婚隔年生下女兒，7日晚間他前往澳門參加愛奇藝尖叫之夜，上台領獎時無預警宣布了老婆睽違9年懷上二胎的好消息。

▲包貝爾老婆包文婧懷二胎了。（圖／翻攝自微博、包文婧微博）

包貝爾上台領獎時，開心表示「感謝夥伴以及工作人員，謝謝我的家人，謝謝我的老婆包文婧包子，女兒包可愛餃子」，接著突然就透露「謝謝我老婆肚子裡的老二麵條子，謝謝大家，我愛電影」，公開在頒獎典禮上透露了家中的大喜訊，即將從三口之家升級為四口之家。網友紛紛獻上祝福，不過由於包貝爾之前疑似被拍到與其他女性約會，因此也出現不少的嘲諷言論。

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▲包貝爾在頒獎典禮上宣布好消息。（圖／翻攝自微博）

包貝爾2023年3月被狗仔拍到深夜與一名短髮美女相約在酒吧約會，在發現有相機在拍後，突然急轉彎朝反方向走去、頭也不回，留白衣女子一個人站在原地看著他離去的背影。消息一出，立刻引起輿論譁然。

事實上，包文婧過去在節目上曾表現出對老公包貝爾的不安全感，她透露因老公與陌生的女演員拍吻戲未向自己報備，所以感到憤怒不安，怕對手演員會崇拜、愛上包貝爾，她還曾將包貝爾手機中的單身女性都刪除，管老公管得很嚴。