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辦桌主唱馮偉傑開唱暴哭宣布「暫離台灣」：我的階段性任務已完成

記者蔡琛儀／台北報導

「辦桌二人組」主唱馮偉傑昨晚在台中市中興大學惠蓀堂舉行公益演唱會，是他為了慶祝出道22週年的第九場公益個唱，馮偉傑想到自2016年開始，八年舉辦九場個唱，一路走來看盡人情冷暖，更感受到許多朋友雪中送炭的溫暖，他昨也宣布自己的階段任務已完成，即將暫別台灣，接下來將前進星馬、大陸等地巡演，「我已經準備好迎接演藝下一個階段的挑戰！」

▲▼馮偉傑台中公益演唱會。（圖／瑞揚創意提供）

▲馮偉傑開場穿上廚師裝。（圖／瑞揚創意提供）

演唱會創新地將辦桌酒席搬上舞台，現場舞台上擺設6桌酒席，重現傳統辦桌場景，開場他化身廚神演唱成名金曲〈天下第一味〉，超過50人霸氣震撼演出，現場更是美食香氣四溢。馮偉傑分享生長在經營辦桌的家庭，跟著父親到場辦桌，很懷念父親，在這最終場演出，很開心能克服萬難，在舞台上呈現分享自己最熟悉的記憶。

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馮偉傑為了演唱會能撐起服裝，還刻意增體重3公斤，霸氣準備紫白紅寶藍等色彩共計10套造型服，包括廚神、日式和服與華麗歐洲王子等，治裝費用耗資50萬元。不過他開唱前一晚卻失眠，再加上近來天氣變化，過敏宿疾發作，喉嚨不斷咳嗽，特調護嗓飲料不離身，開唱前一小時還在化妝室閉關靜心，好在最後順利完成演出。

▲▼馮偉傑台中公益演唱會。（圖／瑞揚創意提供）

▲馮偉傑數度落淚。（圖／瑞揚創意提供）

最後馮偉傑驚喜分享睽違多年的新歌〈人生起伏如潮水〉，也是首次曝光，馮偉傑在舞台上數度淚崩無法演唱，台下粉絲也跟著落淚，氣氛相當溫馨。

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