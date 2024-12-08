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全韓關注彈劾案！林英雄遭批冷漠　私訊回「為什麼要發聲」掀熱議

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名歌手林英雄近日因在總統彈劾風波中發送爭議私訊而陷入輿論風波。一名網友於7日公開與林英雄的Instagram私訊對話，質疑其對政治局勢的冷漠，該事件迅速引發網友熱議，支持與反對聲浪分化。

▲▼林英雄。（圖／翻攝自Instagram／im_hero____）

▲林英雄慶祝毛孩生日。（圖／翻攝自Instagram／im_hero____）

林英雄12月7日在Instagram上傳與愛犬「十月」的合照，並發文慶祝愛犬生日。一名網友隨即私訊，「這個時候你在幹嘛？全國人民都聚焦於違憲宣布戒嚴的總統彈劾案，不奢望你發聲，但你的冷漠真的讓人無法接受。經歷過戒嚴時期的年齡層不正是你的主要粉絲群嗎？」林英雄則回：「我是政治人物嗎？為什麼要發聲？」

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這段對話截圖公開後，迅速在網絡上引發廣泛討論。部分人認為林英雄的回應欠缺同理心，「作為公眾人物，應該展現更高的社會責任感」、「所以才說不要相信捏造出來的形象」另有網友則認為「他只是慶祝愛犬生日，這是他的自由」、「每個人都有自己選擇要不要發聲的自由」。

▲▼林英雄。（圖／翻攝自Instagram／im_hero____）

▲林英雄對話被曝光。（圖／翻攝自韓網／翻譯自《ETtoday星光雲》）

有韓媒報導指出，該私訊是由一位綜藝節目PD所爆料的，但該位PD很快就否認：「我從沒做過這種事，我甚至根本沒有追蹤新聞中那位人物，我也不清楚他過著怎樣的生活。」

針對林英雄是否親自回覆私訊及相關爭議，其經紀公司「MULGOGI MUSIC」至今未作出正式回應。另外，他即將於12月27日至2025年1月4日在首爾高尺天空巨蛋舉辦《RE:CITAL》個人演唱會，此事件是否會造成影響，成為粉絲和外界關注的焦點。

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