24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

記者張筱涵／綜合報導

周杰倫在開完大巨蛋第一場演唱會後，開心發文「剛出道北中南簽唱會上的那些老朋友，你們都來了嗎」，並提到自己都沒忘記當年熟悉的面孔，在第三天演唱會點歌環節中，就看見高舉著「老朋友都來了」布條的女粉，更直接喊出該名女粉的暱稱，讓現場觀眾又驚又喜。

▲周杰倫。（圖／翻攝自Threads／hillododo）



周杰倫在第二天大巨蛋演唱會點歌環節時，看見一名女粉舉著「老朋友都來了」時，就發現對方非常眼熟，想起是在過去簽唱會的時候見過，單聽到「暱稱是疊字」後就秒答出該名女粉的暱稱：「仔仔！唉呀，這個真的那時候有杰倫家族還是什麼的，好久了。」見證這感人瞬間的部分現場觀眾更跟著感動落淚。

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歌迷拍下這段影片並在Threads分享後，引起廣大討論。留言區中更釣出了一票當年有加入周杰倫奇摩家族「杰倫的娘子軍團」的歌迷，眾人也都對這位歌迷印象深刻，連連稱讚「仔仔用心整理每個新聞，她真的值了」、「真的，都感受得到仔仔很用心在管理家族，家族的成員也都很棒，還能被杰倫記住名字真的值得了」、「認識仔仔的都是周杰倫第一批粉絲（包括我）」。

事實上，奇摩家族建立於1999年10月，許多粉絲都會為了偶像建立家族，並在裡面分享討論偶像的大小事，用心的版主還會特別製作閃圖，部分藝人也會特別到家族內發文，周杰倫出道於2000年，因此也有熱心粉絲為他創立。而奇摩家族這項服務在2011年終止。