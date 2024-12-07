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貴婦郁方耶誕慈善送愛　與潮肉阿平台灣頭送到台灣尾

記者葉文正／台北報導

耶誕前夕，藝人郁方帶著師弟妹周孝安、安偉及蔡晴雯擔任慈善大使到屏東出席活動，新秀蕭堡云擔任主持人，與長期行善的潮肉炭火燒肉老闆阿平，與新北投扶輪社，從台灣頭送愛到台灣尾。郁方帶兒子MAX，周孝安女兒小胡椒，一起做公益模範，師弟妹和好友總動員到屏東善導書院與大家歡聚烤肉會。

▲郁方(左)擔任善導書院慈善大使，與院長陳文靜合照，她特地南下實際支持為孩子帶來溫暖的關懷與愛。（圖／郁方提供）

▲郁方(左)擔任善導書院慈善大使，與院長陳文靜合照，她特地南下實際支持為孩子帶來溫暖的關懷與愛。（圖／郁方提供）

郁方多年支持屏東善導書院擔任慈善大使，趕在月底聖誕節前，聯袂師弟妹，還親率兒子MAX和潮肉炭火燒肉的好友老闆阿平，長途獻愛到台灣尾。大家與孩子們一起烤肉同歡，還一起準備了便當送給獨居老人一起享用，現場熱鬧溫馨。
▲郁方(左)擔任善導書院慈善大使，與院長陳文靜合照，她特地南下實際支持為孩子帶來溫暖的關懷與愛。（圖／郁方提供）

▲安偉(左起)、周孝安、晴雯與郁方，慈善公益不落人後，在善導書院自己栽種鳳梨園合影。（圖／郁方提供）
位於屏東縣高樹鄉的善導書院，以「關懷弱勢」為宗旨，一直致力於提升及照顧弱勢族群的生活及福利。院長陳文靜表示，書院位在台灣最南端地處偏遠，感動與感謝長期擔任書院慈善大使的郁方在歲末不畏舟車勞頓之苦，親自專程南下送愛到書院。
▲郁方(左)擔任善導書院慈善大使，與院長陳文靜合照，她特地南下實際支持為孩子帶來溫暖的關懷與愛。（圖／郁方提供）

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▲主持新秀蕭堡云，今天化身堡堡姐，到善導書院和小朋友提早歡聚耶誕佳節，與院長合影。（圖／郁方提供）
郁方的行善愛心不僅不讓閨密賈永婕專美於前，她還發揮個人影響力，鼓勵周遭親友一起參與公益活動。郁方表示，愛要散發也要傳承。所以，這次潮肉和書院共同舉辦「溫暖耶誕，愛滿人間」院童與獨居老人慈善烤肉會，她特別找來了諸親好友共襄善舉。希望影響更多人能力所及一起參與。

郁方此次南下做公益可以說是大陣仗動員。除了帶了同門師弟妹包括周孝安、安偉及蔡晴雯一同出席活動外，新人蕭堡云也義務擔任慈善小天使及主持工作，潮肉炭火燒肉老闆阿平率烤肉團隊及新北投扶輪社，南下加入捐肉烤肉，還購買了書院自己栽種的蔬果禮盒。「星之國際」及「伸鋐國際」2家影視經紀及製作團隊也加入陣容一起傳遞關懷，可見對於活動重視程度之一斑。

有趣的是，新人蕭堡云化身堡堡姊，和院童一起繪畫和同樂。她因為常熬夜，擔心有黑眼圈嚴重嚇到院童，行前還特別諮詢立健美醫療團隊執行長蔡卓城醫師，緊急求助消除黑眼圈。

郁方今天南下行善，也帶了兒子Max同行。周孝安也帶了女兒小胡椒共同參與。她說，希望能為下一代傳承關懷之心，從小就撒下愛的種子，期待孩子長大之後能知足惜福多多行善。

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