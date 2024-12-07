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直擊／周杰倫開唱「許光漢帥氣現身」急找廁所！　王齊麟、陳詩媛也來了

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今（7日）在台北大巨蛋開唱，也是他台北演唱會的第三場，今晚台下依舊星光閃耀，包括小鐘、12強中華隊曾頌恩夫妻、陳晨威、高國輝、林立、奧運金牌林郁婷、李洋、劉畊宏、Karencici、張清芳和小兒子、許光漢、章廣辰、昨晚才求婚成功的王齊麟和陳詩媛、彭佳慧、品冠、Ella、陳冠希夫妻、林志穎和兒子、黃立成。

▲▼ 周杰倫大巨蛋演唱會day3<場外堵到場藝人-許光漢 。（圖／記者黃克翔攝）

▲服役中的許光漢和章廣辰低調來看周杰倫演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

王齊麟緊牽著陳詩媛入場，問及有無想聽什麼歌？小倆口表示都想聽，至於會不會想唱給未婚妻十元聽，他連忙喊：「有專業的人，給專業的來唱就可以！」現場媒體也紛紛恭喜他們，王齊麟也大方揮手喊謝謝，隨後帶著十元盡快入場追星。

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▲▼ 周杰倫大巨蛋演唱會day3<場外堵到場藝人-王齊麟。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼王齊麟和未婚妻陳詩媛甜蜜露面。（圖／記者黃克翔攝、杰威爾提供）

▲▼ 。（圖／杰威爾提供）

仍在服役，已許久沒公開露面的許光漢今天剛好休假，與好友章廣辰低調入場，帥度不減，而他一進去就先去排隊上廁所；張清芳最想聽〈簡單愛〉和〈晴天〉，被問到自己有無大巨蛋演唱會的規劃，她說：「看看囉！」今天有機會拿麥克風唱嗎？她直接哈哈大笑，賣關子說：「我怎麼能現在就告訴你。」謙稱說沒有練歌，「我就純來欣賞他的演唱會。」

林郁婷、李洋進場後秒被民眾認出，也大方和周遭揮手打招呼，同樣高人氣的還有難得來台的陳冠希和老婆秦舒培，也是不斷與民眾揮手致意；Ella和老公兒子到場，表示自己每首歌都想聽；品冠一家也到場，彭佳慧則是因明天有工作，今天提前來看，明天就讓三個孩子自己進場來看；小鐘則是滿頭大汗到場，自虧是因「腎虧」導致，他說最想聽〈可愛女人〉因為自己已經4年沒有「可愛女人」，希望這次來演唱會可找到一個「可愛女人」。

▼ 陳冠希和老婆秦舒培、Ella、林志穎與兒子、張清芳、林郁婷與李洋、12強中華隊林立與陳晨威、曾頌恩和高國輝、彭佳慧、Karencici與男友kvn、品冠、黃立成。（圖／讀者提供、記者黃克翔攝、杰威爾提供）

▲▼周杰倫演唱會day3來賓。（圖／讀者提供）

▲▼周杰倫演唱會day3來賓。（圖／讀者提供）

▲▼周杰倫演唱會day3來賓。（圖／讀者提供）

▲▼周杰倫大巨蛋演唱會day3<場外堵到場藝人-張菁芳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 。（圖／杰威爾提供）

▲▼ 周杰倫大巨蛋演唱會day3<場外堵到場藝人-陳晨威,林立, 曾頌恩,高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 周杰倫大巨蛋演唱會day3<場外堵到場藝人-彭佳慧。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 周杰倫大巨蛋演唱會day3<場外堵到場藝人-凱倫ＣＣ,,男友。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 周杰倫大巨蛋演唱會day3<場外堵到場藝人-品冠 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼黃立成與友人。（圖／記者蔡琛儀攝）

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