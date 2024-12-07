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餐廳年營收10億！ 「餐飲大亨」阿緯爆被妻弄痛失經營權

記者葉文正／台北報導

睽違15年，敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）在TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》再度重聚。首集開場就面臨默契大考驗，必須在限時內到最具回憶的地點集合。沒想到，六棒的「回憶地」都不同，導致全員任務失敗，只得忍痛揮別豪華座車，自行駕駛前往合宿地點。

▲阿緯(左二)的老婆發來暫時離職單 要他好好投入節目。（圖／TVBS提供）

▲阿緯(左二)的老婆發來暫時離職單 要他好好投入節目。（圖／TVBS提供）

眾人抵達民宿後，節目經理朵拉在門口熱情迎接，一走進屋內立刻發現粉絲們細心收藏多年的專輯、週邊與報導，瞬間感慨萬分，回憶湧上心頭。前一秒六棒還在回顧光榮時刻，下一秒便接受殘酷考驗，六棒為爭奪單人房互不相讓，狀況百出笑翻全場。激烈對戰後迎來溫馨的晚餐時刻，「餐飲大亨」阿緯的公司送上美味佳餚，同時迎來一封來自妻子的「暫時離職信」，CEO夫人幽默地表示，為了支持阿緯，她將暫時接管公司。突如其來的「被離職」宣言，讓阿緯哭笑不得，直呼：「我被Fire了！痛失經營權！」

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▲阿緯(左二)的老婆發來暫時離職單 要他好好投入節目。（圖／TVBS提供）

▲棒棒堂新節目今晚登場。（圖／TVBS提供）

首集壓軸的挑戰是龜山島登頂之旅，六人需背著象徵出道18年的18顆西瓜，攀爬401高地的1706階梯，期許開播後收視「開紅盤」。爬山過程中，六棒汗水與歌聲交織，過往經典歌曲輪番上場，就像回到年少時光，相互鼓勵歷經3.5小時成功登頂，贏得第一根許願棒棒糖。六位成員看著無敵海景感性發言，身為製作人的威廉說：「一個人可以走得很快，但一群人可以走得更遠。」敖犬則直言：「和這群人一起，做什麼奇怪的事情都很快樂。」阿緯笑說：「這節目真的太有畫面了，但錄完我還是想回辦公室！」

▲阿緯(左二)的老婆發來暫時離職單 要他好好投入節目。（圖／TVBS提供）

▲六棒要集合在一起難度很高。（圖／TVBS提供）

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威廉, 棒棒堂, 王子, 阿緯, 敖犬, 小煜

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