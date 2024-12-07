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瓊瑤離世3天沒PO文悼念挨轟！　周杰首發聲：對不起讓你失望了

記者陳芊秀／綜合報導

作家瓊瑤4日家中離世，兩岸三地數十位參與過瓊瑤影視劇的演員、音樂人紛紛在第一時間發文悼念，其中《還珠格格》演「爾康」的周杰因沒有發文受到當地影評人批評。而他沉默3天，7日終於透過微博發長文哀悼。

▲▼周杰發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲周杰沉默3天，7日發長文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

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周杰回憶年輕時，瓊瑤的小說為他打開了情感的世界，並形容命運使他10年後走進了瓊瑤的生活，「我至今還記得第一次接她的電話，我仍然保留著她家裡的號碼」。

接著周杰自認「智商情商雙低」，不知道為何瓊瑤對他格外照顧，當大家都知趣的叫瓊瑤姐，只有自己傻乎乎的叫阿姨。他回憶起瓊瑤對他的叮囑「周杰你不要給我闖禍，你不要讓他們覺得我什麼都護著你」，沒有人在瓊瑤的書房裡抽過煙，可瓊瑤卻讓憑鑫濤下樓去給他買煙，甚至打電話對他的女朋友說：「周杰就像我的兒子，請你不要傷害他對你的感情。」他更稱瓊瑤曾感嘆：「為什麼坐在這張沙發上的我的男主角都有感情問題？從秦漢秦祥林到你。」

▲▼周杰發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲▼周杰發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲周杰曬出當年與瓊瑤、平鑫濤多張合照。（圖／翻攝自微博）

「阿姨，你真的走了嗎？你還有想起過我嗎？你還記得我的幼稚和任性嗎？我知道你是孤獨的，你的人生已經不需要再證明什麼了。你就是你，所以你包容我。」他感慨瓊瑤的離世，「我覺得我對不起你，我可能讓你失望了」，對此深感愧疚。他相信瓊瑤是坦然離開的，並以「化作蝴蝶飛走」來形容她的離去。他還提到瓊瑤曾說過「不知道人類有沒有靈魂」，但他相信靈魂的存在，也因此更加深了對她的思念，「你不是去世你只是自己關上了大幕。你知道我會永遠想念你，希望我離開的時候也能如你一樣的瀟灑」字裡行間充滿對瓊瑤的敬愛與懷念。

除了發長文，周杰曬出當年扮爾康時與瓊瑤、平鑫濤的合照。

▲▼周杰發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲▼周杰發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲▼周杰發文悼念瓊瑤。（圖／翻攝自微博）

▲周杰全文。（圖／翻攝自微博）

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