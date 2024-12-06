慈妹罕PO「黑白低潮文」！　認情緒大起大落：忍耐到極限

記者王靖淳／綜合報導

慈妹（彭翊慈）是富邦啦啦隊「Fubon Angels」的人氣成員，平時會在社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常的她，今（6）日突然透過IG發布一篇黑白限動，透露自己正在努力走出低潮的心路歷程，「大起大落的情緒像極了八點檔，總是忍耐到極限才找訴苦的窗。」

▲慈妹。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

慈妹坦言，自己近期曾經因為對未來的迷茫而淚流滿面，但隨著時間的推移，她發現自己在聽到喜歡的歌曲時仍能重新找到舞動的動力。她形容這樣的大起大落的情緒，像極了八點檔劇情中的跌宕起伏。慈妹表示，過去她總是給人正能量的形象，並習慣性地隱藏自己的脆弱。她透露，當自己陷入低潮時，總是默默忍耐、安靜地獨處，甚至會消失一段時間，避免讓身邊的人擔心。

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▲慈妹突然PO黑白低潮文。（圖／翻攝自Instagram／j.oycee377）

慈妹表示，隨著時間的流逝，她意識到這種方式只會讓問題愈發嚴重，反而更難找到真正的自我平衡。最終，慈妹透露自己正在學習接納這樣的自己，並且在尋找重新振作的力量，「以前好喜歡對外分享我的心情、我的想法，喜歡搞怪開朗、屁屁做自己的自己，不知道從什麼時候開始變化了、害怕了，但沒事的，現在我想接住我。」