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舞獅迎接日本人氣男星磯村勇斗！松山機場開簽名會　粉絲賺到嗨爆

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男星磯村勇斗為宣傳全新奇幻電影《八犬傳》，6日中午抵達台灣松山機場，他首次訪台之行吸引大批粉絲聚集接機大廳，還有粉絲裝扮成舞獅熱情迎接磯村的到來，特製的春聯上寫著「磯村勇斗」，令他驚喜不已。

▲▼磯村勇斗。（圖／原創娛樂提供）

▲磯村勇斗6日抵達台灣。（圖／原創娛樂提供）

他6日抵達松山機場，秀出親切的一面，在現場不僅為粉絲簽名，還展現滿滿笑容，瞬間融化大家的心，磯村勇斗上車之後透露，對台灣的景點和美食充滿期待，「很想親眼看看翠玉白菜，也想去九份，還想嘗試台灣雞排！」

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此趟訪台，磯村勇斗7日將與導演曾利文彥出席連續兩場《八犬傳》搶先特別放映場，與台灣觀眾分享這部融合日本經典與奇幻的全新電影，搶先揭開《八犬傳》的精彩世界。

▲▼磯村勇斗。（圖／原創娛樂提供）

▲粉絲扮成舞獅迎接磯村勇斗。（圖／原創娛樂提供）

電影取材自江戶時代知名作家瀧澤馬琴（役所廣司飾演）與浮世繪畫家好友葛飾北齋（內野聖陽飾演）共同創作的故事。馬琴向北齋分享了一部奇幻小說的構想，描述八位擁有寶珠的劍士因命運牽引聚集，攜手對抗家族詛咒的傳奇冒險。北齋受到啟發，以畫筆描繪出這些想像中的角色與場景，與馬琴的文字相得益彰，為《八犬傳》注入生命力。

▲▼磯村勇斗。（圖／原創娛樂提供）

▲磯村勇斗在機場開小型簽名會。（圖／原創娛樂提供）

馬琴花費28年完成了106卷巨著，成為日本文學史上的奇蹟。然而，在故事進入高潮時，他的視力卻逐漸衰退，創作進展面臨困境。正當絕望之際，媳婦的一個意外提議，為創作帶來轉機。《八犬傳》將於1月10日全台上映，更多細節請關注原創娛樂粉絲專頁。

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