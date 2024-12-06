楊麗花「老公家族遺產鬧上法院」要賠5400萬　弟子陳亞蘭低調反應曝

記者蕭采薇／台北報導

歌仔戲國寶楊麗花丈夫、骨科名醫洪文棟於2018年11月過世，但洪文棟過世前，因母親死後的遺產稅與罰鍰達1億多元，姪子代繳後，再打官司提告楊麗花等人要求還錢。最高法院判決楊麗花等人需賠償超過5400萬元，全案確定。對此楊麗花弟子陳亞蘭經紀人也低調回應。

▲楊麗花需賠償超過5400萬元。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

洪文棟是新光集團的後代，外傳身家數十億元，也曾擔任過立法委員，並於2018年離世。然而官司起源於洪家第一代，洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭開始。

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兩人共育有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女，洪萬傳夫妻陸續過世後，由洪文棟3兄妹繼承遺產，而洪彭瑞蘭1992年間過世後，遺產稅款高達1億3430萬3863元，當時是由洪文樑的兒子洪士鈞繳納。

該筆遺產稅還包含股票，當年因洪文棟與妹妹未將股票過戶，導致遺產稅加計股票收入後，墊高稅款與罰鍰，最後洪士鈞繳納近1億5千萬元，因此洪士鈞對叔叔洪文棟與姑姑鄭洪玉崑提出訴訟。如今最終判決出爐，即使洪文棟已離世，但遺孀楊麗花仍須和另外五位洪家人共同賠償這筆費用。

▲楊麗花和陳亞蘭師徒情深。（圖／資料照／記者楊惠琪攝）

楊麗花已淡出演藝圈多年，她的嫡傳弟子陳亞蘭與其關係密切。而對於恩師敗訴消息，《ETtoday星光雲》詢問陳亞蘭經紀人，對方僅低調回應：「這我不清楚耶，不好意思。」並未多談細節。