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「八點檔男星」高群驚傳濺血意外！　倒臥賣場差點「人生登出」

記者蕭采薇／台北報導

高群、高欣欣在民視八點檔《好運來》中，飾演默契十足的那卡西夫妻檔，這也是他們首次合作。兩人特別抽空前往竹林山觀音寺參拜高欣欣透露，高群日前發生了濺血意外，差點「人生登出」。

▲高群、高欣欣抽空前往竹林山觀音寺參拜，高群受傷。（圖／民視提供）

▲高群、高欣欣抽空前往竹林山觀音寺參拜。（圖／民視提供）

高群則回憶起當時的驚險狀況，他表示收工後，因為天氣冷到賣場選購發熱衣，蹲下太久站起來時突然眼前一黑，接著就昏倒在地。所幸有熱心店員發現並協助送醫，經過檢查後，醫生告訴他若撞到的位置再差一點，就可能會有生命危險。

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▲高群、高欣欣抽空前往竹林山觀音寺參拜，高群受傷。（圖／民視提供）

▲高群抽空前往竹林山觀音寺參拜。（圖／民視提供）

這次的意外讓高群深刻體會到健康的寶貴，他提醒大家在蹲下太久後站起來時，務必緩慢起身。同時，他也分享了自己的養生祕訣，包括均衡飲食蔬菜水果都要吃、慢跑和適度休息。高群笑說：「我現在真的覺得自己好運到不行，能夠參與《好運來》的拍攝，而且還能化險為夷。」

▲高群、高欣欣抽空前往竹林山觀音寺參拜，高群受傷。（圖／民視提供）

▲高群日前發生了濺血意外，差點「人生登出」。（圖／民視提供）

為了祈求健康，也為希望《好運來》拍攝順利前去參拜，高群謙虛表示：「很緊張因為第一次來民視拍戲，但發現大家都很暖心，環境也很舒服，加上很榮幸能與高欣欣搭檔，對方不僅演技精湛，還熱心指導，讓他這個『菜鳥』能快速融入民視劇組。」高欣欣則大讚高群的表演充滿活力，「尤其是他那獨特的『口氣』和順口溜，讓劇中的舞台效果更加生動。」

 

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高群, 高欣欣, 好運來

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