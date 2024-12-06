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「第一美女」中山美穗驟逝！8年前為《情書》秘密訪台　片商都不知情

記者吳睿慈／綜合報導

日本第一美女星中山美穗6日中午突然在家中離世，享年54歲。日媒證實消息，警方目前正在調查死因。她所主演的《情書》紅遍亞洲，事實上，她在2016年曾悄悄訪台，當時因《情書》20週年在台重新上映，她則曬出在台旅遊的照片引起轟動，連片商都不知情她來了，電影裡吶喊「你好嗎？我，很好」，如今成絕響，令粉絲悲痛不已。

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▲▼「第一美女」中山美穗驟逝！8年前為《情書》秘密訪台　片商都不知情。（圖／翻攝自中山美穗IG）

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▲▼中山美穗2016年秘密訪台。（圖／翻攝自中山美穗IG）

▲▼「第一美女」中山美穗驟逝！8年前為《情書》秘密訪台　片商都不知情。（圖／翻攝自中山美穗IG）

中山美穗6日突然驟逝，令影迷悲痛不已。她2016年因《情書》20週年在台重新上映，曾經悄悄來到台灣旅遊，一連在Instagram上po出3張人在台北戲院《情書》背板前的照片，引起全台粉絲轟動，激動直呼「想要捕獲捕獲野生女神」。

事實上，該趟來台之旅是她出道以來首度訪台，當時連片商都不知道她來到台灣親自支持電影，聯繫之後才獲得回覆，她親切表示：「你好， 謝謝你的聯絡。讓二十年前的電影可以在今天重新上映，我真的很感謝你們。從得知電影要重新在台灣上映的消息後，讓未曾來過台灣的我，就非常期待這次的旅行。」

▲▼「第一美女」中山美穗驟逝！8年前為《情書》秘密訪台　片商都不知情。（圖／翻攝自中山美穗IG）

▲中山美穗2016年訪台引起轟動。（圖／翻攝自中山美穗IG）

中山美穗在回覆裡透露，「此行我除了想要好好地享受這部電影之外，也想藉此機會多認識台灣這塊土地。如果有機會在台北的某處碰到我的話，請記得要出個聲叫我一下哦。最後，再麻煩妳轉告電影公司的大家，我真的很謝謝你們。謝謝。美穂。」

▲▼「第一美女」中山美穗驟逝！8年前為《情書》秘密訪台　片商都不知情。（圖／翻攝自中山美穗IG）

▲▼中山美穗2017年再次來到台灣玩。（圖／翻攝自中山美穗IG）

▲▼「第一美女」中山美穗驟逝！8年前為《情書》秘密訪台　片商都不知情。（圖／翻攝自中山美穗IG）

2016年快閃之旅為她留下美好回憶，2017年，中山美穗2度造訪台灣，只是這次她南下嘉義，參觀古蹟、中藥料理、還去逛夜市、寺廟，吃粥等，更貼心分享嘉義的觀光網站，還大呼「台灣人太棒啦！」親切性格永留粉絲心中。怎料，中山美穗6日突然驟逝，令影迷悲痛不已。

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