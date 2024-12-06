中山美穗曾演《情書》紅遍亞洲！　與工藤靜香並稱「4大偶像天后」

記者黃皓瑋／綜合報導

日本女星中山美穗今（6日）驚傳在家中離世，享年54歲。回顧她的一生，她在1985年以演員身份出道，之後演出過多部人氣影視作品，包含1995年與豐川悅司主演，風靡海內外的愛情電影《情書》，以及1998年與木村拓哉主演的電視劇《沉睡的森林》，她也憑藉該劇獲得日劇學院賞最佳女主角獎。

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▲中山美穗驟逝。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）

除了戲劇方面的出色表現，中山美穗也活躍於音樂領域，1985年以偶像歌手的身分出道的她，以清新形象與甜美歌聲累積高人氣，成為1980年代日本歌壇的代表人物之一，在當時與工藤靜香、南野陽子、淺香唯並稱「4大偶像天后」，1992年她發表單曲《比世界上任何人》，更創下200萬張專輯的銷售紀錄。

▲中山美穗曾獲得「4大偶像天后」稱號。（圖／Instagram／_miho_nakayama_）

中山美穗2002年與作家兼小說家辻仁成結婚，婚後淡出演藝圈，直到2014年2人婚姻破局後才復出，近年她演出《貴族偵探》、《黃昏流星群》、《最後的情書》等多部電視劇、電影，也持續進行音樂演出，今日她原訂於大阪舉行演唱會，卻因健康因素臨時宣布取消，不料隨後就傳出憾事。

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