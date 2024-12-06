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瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊8字發聲…揭婆媳真實關係

記者陳芊秀／綜合報導

作家瓊瑤於4日辭世，享壽86歲。她離世前特別叮囑媳婦何琇瓊「來家裡一趟」，引發外界疑惑，為何不找兒子陳維中而是找媳婦。事發後，何琇瓊起初媒體保持沉默，直到昨日（5）透過臉書首次發聲，遵照婆婆指示處理後事，婆媳間的深厚的感情也受到外界關注。

▲▼瓊瑤與兒媳何琇瓊關係深厚。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲瓊瑤與兒媳何琇瓊感情深厚。（圖／翻攝自臉書）

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何琇瓊與瓊瑤不僅是婆媳，還是事業上的夥伴，過去瓊瑤電視劇播出，片頭製作人名字便是媳婦何琇瓊與丈夫平鑫濤的名字。瓊瑤離世後，她在朋友圈以8字簡短悼念：「思念常在，精神永存。」

而何琇瓊主修傳播科系，早期參與多部瓊瑤作品，並擔任經典夯劇《還珠格格》的製作人。瓊瑤早在2018年宣布，因為已經年邁，其知識產權將交由媳婦何琇瓊負責。她不僅身為媳婦，在電視劇的幕後製作上表現出色，並成功開拓業務和經紀公司，展現了對藝人經營的獨到見解，因此深受婆婆瓊瑤的信任，成為她的重要助手及接班人。

▲▼瓊瑤與兒媳何琇瓊關係深厚。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

▲▼何琇瓊擔任瓊瑤多部電視劇的製作人。（圖／翻攝自YouTube）

▲何琇瓊過去擔任瓊瑤電視劇的製作人。（圖／翻攝自YouTube）

此外，瓊瑤早年在大陸拍攝《六個夢》時，何琇瓊留在台灣，然後有一次愛犬「樂樂」走失，身在大陸的她得知後非常焦急，幸好媳婦成功找回愛犬，讓她得以安心繼續導戲。

由於瓊瑤的愛情婚姻時常面對外界議論，何琇瓊則是非常支持婆婆。她的丈夫陳中維是瓊瑤與前夫慶筠所生的兒子，後來瓊瑤與現任丈夫平鑫濤的前妻、子女都曾發生爭執，瓊瑤受到平家兒女的激烈批評，身為媳婦的她曾在受訪時表示，長輩的感情問題「只有選擇，沒有對錯」，但她認為這件事情已經距離第三代很遠，不應該再被孫輩攻擊，這讓她感到「非常不應該」，並為婆婆感到委屈。

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瓊瑤, 何琇瓊

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