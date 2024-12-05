張齡予代言嘉義茶文旅　雙證照為活動掛保證

記者葉文正／台北報導

舉辦多年一直備受好評且眾所期盼的「2024 高山茶都・嘉義」將於 12 月 21 日熱鬧登場！這次在台北車站大廳舉行宣傳記者會，縣長翁章梁北上攜手代言人張齡予主播，熱情邀請全台旅客遊嘉義安排一趟「茶文旅」，現場吸引諸多南來北往的旅客駐足停留，場面熱絡。





▲張齡予(左二起)與嘉義縣長翁章梁出席活動。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁介紹，今年以「茶文旅」為主題，用創意展現高山茶文化觀光，匯聚在地優質茶產業，創新規劃「高山茶旅」、「潮茶文旅」、「五大茶旅」等，凸顯高山茶都嘉義的文旅特色風格，還有茶風土饗宴、DIY 等，豐富多樣體驗高山茶風格文旅，絕對滿足鄉親對茶與文化旅行觀光體驗。

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▲張齡予與嘉義縣長翁章梁推廣嘉義茶葉文化。（圖／嘉義縣政府提供）

張齡予分享，自己具有國際調酒師及國際咖啡師證照，嘉義阿里山的好茶非常適合一般民眾在家裡運用，便能重現酒吧的氛圍；他推薦能將來自阿里山茶區最高品質的好茶放到琴酒裡，浸泡 1 至 2 小時，便會非常順口好喝，他也特別叮嚀茶葉的品質不夠高，可是做不出來的，因此一定要挑選來自嘉義的好茶。

「這真的是國旅之光！」張齡予大力讚美，本次的主題「茶文旅」，意即茶、文化、旅行，這樣的結合只有嘉義辦的到，因為嘉義有非常濃厚的文化底蘊與歷史，透過官方設計連結旅遊路線，遊客便可以按圖索驥在旅行過程中，以新潮的方式體驗茶文化，重新感受嘉義，是國旅非常棒的亮點。

本次展覽邀請著名的北歐設計執行長 Prof. Gideon Loewy 路威擔綱總策展人，從嘉義縣在地出發，結合在地觀光特色，重新詮釋高山茶都之美。今年還特別邀請年輕茶師創作「五大茶區」創意主題茶飲體驗等，展示嘉義縣五大茶區文化風土觀光體驗，讓民眾能以五感記憶嘉義的茶香。

「高山文旅」以高山景象打造沈浸式投影體驗區，並設置「螢火蟲」主題茶席、「雲瀑」特色茶席，除了體驗高山品茗之外，更重要的是希望帶動高山觀光產業，讓民眾看見更多、未來參與更多的嘉義縣高山特色觀光活動！