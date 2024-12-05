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串流收視週榜／《SCOOL》決賽收視創新高！李棟旭愛情片解救劇荒

記者陳芊秀／綜合報導

男團選秀節目《SCOOL》總決賽於11月30日直播播出，創下平台選秀節目收視新高紀錄。而接近2024年底，眾多電影上架串流掀起一波追看熱潮，關注度超越熱播中的戲劇，《ETtoday星光雲》為大家帶來最新一週串流收視排行。

friDay影音／朱智勛《愛在獨木橋》開播

▲▼friDay影音收視週榜（11/25-12/01）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（11/25-12/01）。（圖／friDay影音提供）

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朱智勛與鄭裕美首度合作愛情喜劇《愛在獨木橋》，兩人彷彿上演現代版「羅密歐與茱麗葉」，原本是恩愛情侶，因家族反目分手，相隔18年後重逢，一個是學校理事長，一個是體育老師，兩人職場爆笑爭執，是否重燃愛火成為一大期待看點。11月多平台開播，在friDay影音排名第3，而李民基的《Face Me》持續是平台收視最高的韓劇。

▲▼《愛在獨木橋》。（圖／friDay影音提供）

▲《愛在獨木橋》是愛情喜劇。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／李棟旭、林秀晶《首爾單身日記》

▲▼Hami Video收視週榜（11/25-12/01）。（圖Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（11/25-12/01）。（圖／Hami Video提供）

Hami Video本週收視第一是南韓電影《首爾單身日記》，由李棟旭、林秀晶主演，描述人氣網紅與出版社總編一起製作單身生活書籍時，交織出曖昧甜蜜的關係，9月在台灣上映，11月上線串流平台。收視排行第2名是好萊塢恐怖電影《千萬別放手》，由荷莉貝瑞主演堅強母親，為了保護孩子與邪靈展開生存戰。而排名第3是南韓人氣女團aespa的演唱會紀錄片《aespa: MY First page》。

▲▼串流收視週榜（11/25-12/01）。（圖／公關照、翻攝自韓網）

▲李棟旭、林秀晶合作愛情片《首爾單身日記》。（圖／翻攝自韓網）

iQIYI／《小巷人家》逆襲登頂

▲▼iQIYI收視週榜（11/25-12/01）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（11/25-12/01）。（圖／iQIYI提供）

口碑絕佳的黑馬家庭陸劇《小巷人家》本週獲得iQIYI收視第一，超越了霸榜多週的《大夢歸離》。同時陸劇近兩年古裝劇流行oe（開放式結局）與be（悲劇結局），令觀眾被虐的失落喊苦，劇集在口碑上較難穩定長紅。

KKTV／《致光之君》打趴一票秋季ON檔

▲▼KKTV收視週榜（11/25-12/01）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（11/25-12/01）。（圖／KKTV提供）

秋季日劇在日本收視普遍陷入低迷，熱播一整年的大河歷史劇《致光之君》則是越接近尾聲越穩定，在台灣更出現平台收視第一，打趴一票秋季ON檔劇的局面。《致光之君》也號稱是史上最多吻戲的大河劇，將於12月15日播出大結局。

LINE TV／《SCOOL》創選秀節目收視新高

▲▼LINE TV收視週榜（11/25-12/01）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（11/25-12/01）。（圖／LINE TV提供）

據LINE TV透露，《SCOOL》總決賽在串流同步直播，直播當天無論是觀看次數、觀看人數皆創下該平台選秀節目新高，與前一集（第9集）相比，表現更是翻倍成長。而最終由陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔、朴鎮佑7人成團出道，並推出全新單曲〈一起走〉。

▲▼《SCOOL》男團選秀出道男團七人組。（圖／天空娛樂提供）

▲《SCOOL》男團選秀出道男團七人組。（圖／天空娛樂提供）

MyVideo／3影帝合體《掃毒3》

▲▼MyVideo收視週榜（11/25-12/01）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（11/25-12/01）。（圖／MyVideo提供）

由劉青雲、郭富城和古天樂主演的香港犯罪動作片《掃毒3：人在天涯》，上線串流平台火速奪下收視冠軍，擠下了台劇《X！又是星期一》，另一部台劇《妮波自由式》退至第6。日本動畫仍是台灣串流平台寵兒，秋季檔《膽大黨》、《七龍珠：DAIMA》、《燃油車鬥魂》等衝上平台熱門TOP10。

▲▼MyVideo收視週榜（11/25-12/01）。（圖／MyVideo提供）

▲劉青雲、郭富城和古天樂主演《掃毒3》奪串流平台收視第一。（圖／MyVideo提供）

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