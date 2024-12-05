「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

記者陳芊秀／綜合報導

作家瓊瑤在淡水家中輕生逝世，享壽86歲。她一生創作無數愛情小說，且大多被翻拍電視劇，與丈夫平鑫濤夫妻共同打造「瓊瑤經濟」，被推估賺進上億美元。

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▲「瓊瑤經濟」賺入上億美金。（圖／翻攝自臉書）

據陸媒《第一財經日報》報導，「瓊瑤經濟」的成功背後是其家族企業的支持。她的丈夫平鑫濤擔任經紀人及出版人，其所創立的皇冠出版集團（前身為皇冠文化集團），專注於文學出版，並推出瓊瑤的所有作品。該集團旗下的皇冠文化出版曾合作過多位知名作家，包括張愛玲、三毛及張小嫻等。

瓊瑤一生創作65部言情小說，且多數被改編為電視劇，如《庭院深深》、《六個夢》系列、《梅花三弄》系列及《還珠格格》系列。其中《還珠格格》第一、二部在中國大陸大受歡迎，也在日韓地區獲得不錯的收視率。2011年，她與湖南衛視再度合作推出新版《還珠格格》。

▲瓊瑤創作65部小說，大多翻拍影視化。（圖／翻攝自臉書）

除了皇冠出版集團，瓊瑤旗下還有三家影視公司：可人公司、怡人公司及仲傑公司。其中，怡人公司由瓊瑤的兒媳何琇瓊管理，負責影視投資與藝人經紀業務，而其子陳中維則負責製作。

根據大陸「天眼查APP」公開資訊，怡人傳播有限公司成立於1985年，資本額為1000萬台幣，並註冊了「還珠格格」及「瓊瑤」多項商標，國際分類涉及餐飲、住宿及網站服務等領域。此外，瓊瑤曾在上海創立一間專注戲劇與模特事業的公司，現已更名為創翊文化，並成為湖南衛視旗下子公司，而創翊文化2014年因決議解散而註銷，雖曾設立北京分支機構，後於2016年因經營期限屆滿而結束運營。

「瓊瑤經濟」除了使家族成員受益，也成就了許多明星的事業。如今已是資深演員的歸亞蕾，21歲憑藉著電影《煙雨濛濛》演出「依萍」展開演藝生涯，林青霞被挖角主演電影《窗外》成為影壇女神，《還珠格格》捧紅大陸女星趙薇、台灣女星林心如，加上馬景濤、林瑞陽、翁家明、徐乃麟，以及男團出身的蘇有朋、陳志朋皆因演出經典角色走紅至今，兩岸三地將近上百演員因演出瓊瑤劇成為家喻戶曉的大明星。

▲「瓊瑤經濟」捧紅中港台上百位明星。（圖／翻攝自網路）

平鑫濤離世為瓊瑤留下大筆遺產，包括獨資買下位於台北市東區的「可園」，市值25億台幣。「可園」曾是瓊瑤劇拍攝場景之一，2022年曾將大宅公開參觀，由於「可園」拆除重建，預計2027年完工，可惜瓊瑤已經無緣見到重建後的可園了。

▲平鑫濤離世為瓊瑤留下可園，市值高達25億台幣。現在已拆卸重建，可惜瓊瑤卻再也見不到了。（圖／翻攝自臉書）

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