ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

54歲蘇慧倫凍齡美成這樣　卻認「有容貌焦慮」：被稱讚會有壓力

記者蔡琛儀／台北報導

54歲「玉女掌門人」蘇慧倫駐顏有術，一直以來都以無濾鏡美肌驚豔大眾，是外界公認的「凍齡女神」，她今（4日）出席美容儀代言記者會，她坦言每次被稱讚凍齡，其實會有壓力，也有些容貌焦慮，「「會覺得我一定要保持最好的狀態去面對大家，社會對於容貌，尤其是女性會有比較多的檢視，我會告訴自己，要看到自己真正的價值，理解自己的獨特之處，不要要求絕對的完美。」她也認為臉上細紋是生活的痕跡，「有一點魚尾紋還蠻性感的。」

▲▼蘇慧倫。（圖／公關照）

▲蘇慧倫坦言每次被說凍齡，都會有壓力。（圖／公關照）

至於肌膚保養祕訣，蘇慧倫說，除了要選擇適合的保養品，規律運動、充足水分以及多喝水也很重要，有時洗澡加上保養，常在浴室待上1小時，老公已經習慣。好奇有沒有幫老公保養？她笑說老公現在還有些猶豫，回家要繼續說服老公，「男生對於女性產品好像會怕自己不夠man，但其實現在很多男性也很喜歡保養自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她也提到昨晚幫兒子洗餐袋時，還趁機敷臉保養，「 工作很忙碌，家裡也很多事要做，會讓自己靜下心來，做些敷臉保養，對自己好、該做的」。

▲▼蘇慧倫。（圖／公關照）

▲蘇慧倫認為有魚尾紋很性感。（圖／公關照）

蘇慧倫兒子已經9歲，正值頑皮時期，蘇慧倫自招有時很難優雅陪伴兒子，更說最近兒子迷上玩具槍，常常在家裡玩槍戰，還會躲在角落嚇她，她通常會耐心跟兒子說：「可不可以不要拿著槍指著媽媽？」形容當媽媽就像是在練功，「跟正處於很皮的孩子相處，要讓他聽進去，自己不要失去耐性、發脾氣。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

推薦閱讀

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蘇慧倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓百萬正妹網紅「拿戒嚴當哏」賣團購開玩笑！　網罵翻：沒腦？
  2. 達西先生領便當！芮妮齊薇格回歸《BJ單身日記》　約會愛上小鮮肉
  3. 林佩瑤大方公開體重數字！　「真實身材現形」嚇歪：胖到人生最顛峰
  4. 成語蕎上節目「被大學生嗆阿姨」！　霸氣喊：阿姨的年紀還是要很美
  5. 54歲蘇慧倫凍齡美成這樣　卻認「有容貌焦慮」：被稱讚會有壓力
  6. 見瓊瑤選擇「翩然」離去有感！　詹雅雯哀慟：我們都活得很辛苦
  7. 蕭秉治攻蛋又加碼福利！　抽幸運粉絲參加慶功趴...方法曝光
  8. GD疑也不滿突戒嚴！　作家怒指尹錫悅「拜託自己滾」他按讚了
  9. 狂吃滷肉飯飽到想吐 美食YouTuber聞味道就反胃
  10. 周湯豪演唱會慶功爆「擋工作人員入場」挨轟　主辦單位緊急道歉！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366