54歲蘇慧倫凍齡美成這樣　卻認「有容貌焦慮」：被稱讚會有壓力

記者蔡琛儀／台北報導

54歲「玉女掌門人」蘇慧倫駐顏有術，一直以來都以無濾鏡美肌驚豔大眾，是外界公認的「凍齡女神」，她今（4日）出席美容儀代言記者會，她坦言每次被稱讚凍齡，其實會有壓力，也有些容貌焦慮，「「會覺得我一定要保持最好的狀態去面對大家，社會對於容貌，尤其是女性會有比較多的檢視，我會告訴自己，要看到自己真正的價值，理解自己的獨特之處，不要要求絕對的完美。」她也認為臉上細紋是生活的痕跡，「有一點魚尾紋還蠻性感的。」

▲蘇慧倫坦言每次被說凍齡，都會有壓力。（圖／公關照）

至於肌膚保養祕訣，蘇慧倫說，除了要選擇適合的保養品，規律運動、充足水分以及多喝水也很重要，有時洗澡加上保養，常在浴室待上1小時，老公已經習慣。好奇有沒有幫老公保養？她笑說老公現在還有些猶豫，回家要繼續說服老公，「男生對於女性產品好像會怕自己不夠man，但其實現在很多男性也很喜歡保養自己。」

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她也提到昨晚幫兒子洗餐袋時，還趁機敷臉保養，「 工作很忙碌，家裡也很多事要做，會讓自己靜下心來，做些敷臉保養，對自己好、該做的」。

▲蘇慧倫認為有魚尾紋很性感。（圖／公關照）

蘇慧倫兒子已經9歲，正值頑皮時期，蘇慧倫自招有時很難優雅陪伴兒子，更說最近兒子迷上玩具槍，常常在家裡玩槍戰，還會躲在角落嚇她，她通常會耐心跟兒子說：「可不可以不要拿著槍指著媽媽？」形容當媽媽就像是在練功，「跟正處於很皮的孩子相處，要讓他聽進去，自己不要失去耐性、發脾氣。」

