《新還珠》小燕子悼念瓊瑤「妳把我從泥濘裡拉出」！　全文惹淚

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家瓊瑤4日被發現在淡水住家身亡，享壽86歲。許多曾出演過她作品的演員紛紛發聲哀悼，其中中國大陸女星李晟，飾演2011年的《新還珠格格》小燕子一角，因為跟趙薇一樣有著一雙靈動的大眼，掀起討論風潮，她也因此因而走紅。稍早她透過微博悼念，悲痛表示「是妳把我從泥濘裡拉出來」，文情並茂的哀悼文火速衝上了微博熱搜。

▲李晟悼念瓊瑤。（圖／翻攝自李晟微博、劇照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲作家瓊瑤。（圖／文化部提供）

李晟4日晚間在微博發文哀悼瓊瑤，她開頭感傷寫下：「仍然無法相信，來不及告別，是妳把我從泥濘里拉出來，給了我愛的震撼，現在又給了我死亡的教育，可是我再也無法告訴妳，妳給了我什麼。」接著表示「我是妳的火花，可是我只是一個小火星子，我還做不到那麼超然，我很想念妳…」。

▲李晟悼念文。（圖／翻攝自李晟微博）

李晟最後說道「也許妳只是換了個方式愛這個世界，以後下雪的時候，看見火花的時候，看見大海，看見煙花，都是妳。」

李晟2011年演出《新還珠格格》，以「小燕子」一角打開知名度，並和劇中飾演「爾康」的李佳航在電視劇下檔後假戲真做，2014年兩人領證結婚，並在2018年迎來可愛的寶寶，小倆口感情相當穩定，是許多人心目中的模範夫妻。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



更多【瓊瑤輕生】相關新聞請點此