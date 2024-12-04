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昔被力捧「瓊瑤女神」　陳德容悲痛：很難接受這是真的

陳德容當年被瓊瑤捧紅，成為家喻戶曉的瓊瑤女神。（圖／本刊資料照）

▲陳德容當年被瓊瑤捧紅，成為家喻戶曉的瓊瑤女神。（圖／本刊資料照）

圖文／CTWANT

陳德容演出《梅花烙》、《水雲間》、《一簾幽夢》等劇走紅，是瓊瑤的御用女主角，今她聽聞瓊瑤離世消息，感慨不已，「我此刻真的很震驚，也很難接受這是真的！我真的很難接受她會選擇這樣的方式離開我們！」

陳德容接著表示，「我能想到的原因，是因為平伯伯的離去對她的打擊影響太大，他們如同神仙眷侶般的愛情真的很讓人羨慕與感動，因為平伯伯生前非常疼愛阿姨把她當公主般寵愛著，就如同她小說中情節的那般美好的愛情，這也是我親眼所見到過的，所以最後她選擇追隨平伯伯去了！」陳德容也表示，自己心情難過到無法形容，需要一段時間才能平復。

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而演出《還珠格格》的蘇有朋，也悼念瓊瑤：「您說過自己像火花，熊熊燃燒著熱情，有朝一日，我也會變成雪花，靜靜落下』 ，現在您『翩然』歸去，留下了永恆的時代珍寶。幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您！願阿姨一路瀟灑翩然！」

李國超剛入行第一部戲就是瓊瑤劇，《幾度夕陽紅》接連著《煙雨濛濛》、《在水一方》，表示驚訝與哀悼，「感謝當初她願意用我這個新人連續演出她的戲！也讓我初嚐了所謂人紅的嗞味。」庹宗華則表示：「只有震驚！不知道該說什麼。想起過去曾經拍過《蒼天有淚》，很好的一個人 希望沒有罣礙了。」

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周刊王, 瓊瑤, 陳德容

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