香蕉哥哥年過50還不老！網友「神留言」釣出本人笑回：在等你長大

記者顧齊祐／綜合報導

香蕉哥哥（林掄元）在兒童台任職25年，至今仍是許多小朋友心中的榜樣及偶像，凍齡的外貌讓人很難想像今年已經50歲了。近日就有網友在社群平台提到「香蕉哥哥再不老，我就要死去了」，意外引起香蕉哥哥的注意，並幽默地回應「我在等你快樂長大耶」。

▲香蕉哥哥凍齡的外貌讓人很難想像今年已經50歲了。（圖／翻攝自Instagram／banana585858）



2024年火球祭近日在樂天桃園棒球場盛大舉行，YOYO家族的哥哥姐姐們也受邀參與，演唱了多首經典兒歌，並與現場大小朋友們熱情互動，現場氣氛嗨翻天。活動結束後，表演片段在網路上迅速傳播，第2代「葡萄姐姐」何艾霓也在Threads上發文表達感動之情。

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▲有網友留言感慨「香蕉哥哥再不老我就要死了」。（圖／翻攝自Threads／annie_9135）



葡萄姐姐在貼文中寫道「謝謝大家喜歡我們YOYO家族，開心快樂長大真的是最重要的一件事！不管是小朋友還是大朋友，我們都會陪著你/妳們一起快樂長大」，而其中就有網友留言感慨「香蕉哥哥再不老我就要死了」，香蕉哥哥看到後哭笑不得，並在Instagram上發文笑回「我在等你快樂長大耶」，同時也對所有長大的粉絲說「認真快樂長大的你們，真的很棒」。

▲香蕉哥哥笑回粉絲「我在等你快樂長大耶」。（圖／翻攝自Instagram／banana585858）



這篇貼文一出，立刻引來眾多粉絲的共鳴和留言，紛紛表示「15年過去了，我的年紀快超過香蕉哥哥了」、「香蕉哥哥跟我幼稚園看到的還是一模一樣」、「俗話說的好：yoyo看三代，人走蕉還在」、「從高三看到三高」、「有一天我會挖到他長生不老的真正秘密」。