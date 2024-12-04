搶不到周杰倫的票！他「衝去大巨蛋聽彩排」讚好好聽…溫馨提醒1事

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫即將於12月5日起，連續4天在台北大巨蛋舉行盛大演唱會，15萬張門票早在開賣後秒殺，讓許多未能搶到票的粉絲遺憾不已。然而，有粉絲選擇以另一種方式感受天王的魅力——在下班後特地前往大巨蛋外，聆聽演唱會彩排的歌聲。

▲周杰倫5日起將連續4天在台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自IG）

有網友在Threads上傳影片發文：「沒搶到票，下班先來聽周董彩排，好好聽喔～」，並附上一段自己在現場的自拍影片，畫面中他戴著口罩，站在大巨蛋外的走廊上，大門雖然緊閉，場內不時排練中的音樂聲，更決定沒搶到票，也要在外面聽滿4天。該位網友回應《ETtoday星光雲》時轉述資深歌迷說法，「這應該是周董的音樂總監在協助彩排流程，當天下午才會是實際周董彩排」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲歌迷搶不到周杰倫門票，乾脆到大巨蛋聽演唱會彩排。（圖／翻攝自IG）

影片火速吸引大批網友關注，有人詳細詢問「您好，我明天打算過去聽彩排，請問今天彩排是幾點到幾點的」、「收音超好的」、「唉好酷喔！明天有彩排嗎」、「請問你幾點去的呀」。而分享影片的網友留言強調，「假如要來的幫警衛通知一下，人不要碰到門，門會造成警鈴響，會造成警衛麻煩，請大家來的要當個守規矩的歌迷」。

▲歌迷提醒也想聽彩排的朋友，人不要碰到門，門會造成警鈴響。（圖／翻攝自IG）