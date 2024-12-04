ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

搶不到周杰倫的票！他「衝去大巨蛋聽彩排」讚好好聽…溫馨提醒1事

在 Threads 查看

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫即將於12月5日起，連續4天在台北大巨蛋舉行盛大演唱會，15萬張門票早在開賣後秒殺，讓許多未能搶到票的粉絲遺憾不已。然而，有粉絲選擇以另一種方式感受天王的魅力——在下班後特地前往大巨蛋外，聆聽演唱會彩排的歌聲。

▲▼歌迷搶不到周杰倫門票，乾脆到大巨蛋聽演唱會彩排。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫5日起將連續4天在台北大巨蛋開唱。（圖／翻攝自IG）

有網友在Threads上傳影片發文：「沒搶到票，下班先來聽周董彩排，好好聽喔～」，並附上一段自己在現場的自拍影片，畫面中他戴著口罩，站在大巨蛋外的走廊上，大門雖然緊閉，場內不時排練中的音樂聲，更決定沒搶到票，也要在外面聽滿4天。該位網友回應《ETtoday星光雲》時轉述資深歌迷說法，「這應該是周董的音樂總監在協助彩排流程，當天下午才會是實際周董彩排」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼歌迷搶不到周杰倫門票，乾脆到大巨蛋聽演唱會彩排。（圖／翻攝自IG）

▲歌迷搶不到周杰倫門票，乾脆到大巨蛋聽演唱會彩排。（圖／翻攝自IG）

影片火速吸引大批網友關注，有人詳細詢問「您好，我明天打算過去聽彩排，請問今天彩排是幾點到幾點的」、「收音超好的」、「唉好酷喔！明天有彩排嗎」、「請問你幾點去的呀」。而分享影片的網友留言強調，「假如要來的幫警衛通知一下，人不要碰到門，門會造成警鈴響，會造成警衛麻煩，請大家來的要當個守規矩的歌迷」。

▲▼歌迷搶不到周杰倫門票，乾脆到大巨蛋聽演唱會彩排。（圖／翻攝自IG）

▲▼歌迷搶不到周杰倫門票，乾脆到大巨蛋聽演唱會彩排。（圖／翻攝自IG）

▲歌迷提醒也想聽彩排的朋友，人不要碰到門，門會造成警鈴響。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

快訊／劉家昌癌逝「兒章立衡仍不知情」首發聲！　認：我有很多問號

快訊／劉家昌癌逝「兒章立衡仍不知情」首發聲！　認：我有很多問號

南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態

南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態

吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」！供富商極樂選妃　她怒吃醋1招反制

吳佩慈男友躲日本搞「粉色交易」！供富商極樂選妃　她怒吃醋1招反制

周湯豪母子慶功宴摳門做半套！拒演唱會工作人員入場…經紀人回應

周湯豪母子慶功宴摳門做半套！拒演唱會工作人員入場…經紀人回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

劉家昌癌逝享壽83歲　費玉清消失演藝圈5年...罕見說話了

快訊／劉家昌癌逝「兒章立衡仍不知情」首發聲！　認：我有很多問號

南韓突戒嚴「李多慧人在當地」！經紀人急發聲　揭下一步最新動態

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周杰倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大牙「車停巷口等右轉」被撞！兇手是水泥預拌車 現場慘況照曝光
  2. 搶不到周杰倫的票！他「衝去大巨蛋聽彩排」讚好好聽…溫馨提醒1事
  3. 戒嚴害韓演藝圈爆混亂！「金秀賢活動緊急中止」　7藝人慘受波及
  4. 快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照
  5. 當過台灣觀光代言人！川口春奈連霸廣告女王…2原因代言數遙遙領先
  6. 五月天花蓮免費唱「突宣布加場」！　坤達將缺席1場原因曝
  7. 野生林宥嘉「陪女兒校外教學」！被用力拖去同學面前：叫他唱給你們聽
  8. 李多慧首登《飢餓》跳56夯曲舞步神還原！　男星幫翻譯遭吐槽：安靜
  9. 五月天無預警宣布要唱大巨蛋！　「約定在有你的夏天」公司回應了
  10. 歐陽妮妮挺9月孕肚出門！「竟沒人發現我的肚子」絕美穿搭被讚爆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366