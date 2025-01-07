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歐耶老師被轟下走鐘獎舞台誰要看　在補習班唬爛被話術才Ｘ爆了

記者李芸樺／台北報導

歐耶老師是誰你還不認識嗎？他就是在走鐘獎上因為廢話太多，講了20分鐘被架下台的脫口秀演員，慘被炎上的他被拖到《豈有此呂》哭阿！還原事發經過，歐耶老師說就是在set與沒set之間走鐘了，他一離場就遭觀眾白眼跟謾罵，心情壞到無法用董哥董至成的臉見人。

▲▼ 脫口秀演員歐耶老師。（圖／《豈有此呂》）

▲脫口秀演員歐耶老師。（圖／《豈有此呂》）

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歐耶老師真的走心了，還在社群道歉，但誰要看他賣慘，讓人想死的留言如雪片般飛來，他低潮一周後才在校園演講面對了群眾，趕鴨子上架的分享他的心路歷程，反而受到了鼓勵「被丟出去救生圈救了」。

▲▼ 脫口秀演員歐耶老師。（圖／《豈有此呂》）

▲歐耶老師表情豐富。（圖／《豈有此呂》）

主持人呂捷則以自己10年前的水肥車事件經驗，安慰歐耶老師別走心「我被炎上時，還沒有炎上個詞，連博恩都不知在哪？」逗得歐耶老師笑噴！呂捷說他10年後再度重看千則酸民留言，事過境遷心境已不同。

▲▼ 脫口秀演員歐耶老師。（圖／《豈有此呂》）

▲歐耶老師和呂捷有很多相似點。（圖／《豈有此呂》）

而說到底兩人被套路得很相似，兩人還都在學生時代莫名被話術拐進補教業，然後老闆跑路了、補習班被斷水斷電！！！ 真是X爆了，但沒想到，兩個人重現招生大絕招竟是同一招！？

▲▼ 脫口秀演員歐耶老師。（圖／《豈有此呂》）

▲歐耶老師生活經歷變成段子都超爆笑。（圖／《豈有此呂》）

歐耶老師的即興脫口秀段子，是來自補習班的話唬爛？還是生活的畫虎蘭呢？他還說能考上台大，就是靠氣勢讓別人失常，作文不用2B筆寫是用毛筆「揮毫瞬間墨汁還打到隔壁的」，哈哈哈，請鎖定1月7日的《豈有此呂》一起爆笑。

▲▼ 脫口秀演員歐耶老師。（圖／《豈有此呂》）

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關鍵字

呂捷, 豈有此呂, 歐耶老師, 走鐘獎, 炎上, 脫口秀

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