當過台灣觀光代言人！川口春奈連霸廣告女王…2原因代言數遙遙領先

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星川口春奈憑日劇《slient》人氣狂飆，繼2023年登上廣告女王，昨日（3）發表2024最新藝人代言排行，她再度蟬聯廣告女王寶座，而且代言數從21家增加到24家。過去她也受邀來台擔任台灣觀光形象代言人，媒體觀察她2大原因讓代言數只增不減！

▲川口春奈連續兩年稱霸廣告女王寶座，代言數增至24家。（圖／翻攝自IG、YouTube）

據日媒《東京體育報》報導，由日本Monitor統計的「藝人CM代言公司數量排行榜」，29歲的川口春奈以代言24社居冠，她的廣告代言主要集中在食品製造商，且包括味之素、ENEOS、Calbee 卡樂比、SUNTORY三得利、SoftBank軟銀、森永乳業及LION 獅王等多家知名企業，更比去年多了3家公司，這已經連續兩年遠遠大幅領先其他藝人。

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川口春奈拍攝的眾多廣告中，最知名的是去年（2023）為一家位於京都的電機公司「ニデック（Nidec）」拍形象廣告，該公司原名「日本電產」自1973年成立以來首次更名為「Nidec」。而她身穿白色工作服，唱1975年的經典歌曲《港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ》，但廣告唱的是改編版，強調新公司的社名，充滿昭和風情又可愛，儘管在社群網路被笑稱「很土」，但是業界人士認為復古風目的是讓大家記住公司新名字，成功讓不為人熟知的企業成為家喻戶曉的品牌，再次驗證她的代言魅力。

▲川口春奈2023年幫京都一間知名度不大的電機公司拍新形象廣告，廣告觀看數突破2千萬。（圖／翻攝自YouTube）

除了助攻企業知名度大增，電視台相關人士透露川口春奈另一個優勢，「她不是那種因醜聞引發爭議的藝人。能夠代言到對行為規範要求極高的SUNTORY（三得利）廣告，這點完全可以理解。」日媒為此高度看好她明年的發展。

▲川口春奈能接下對行為規範要求高的三得利公司代言，受到肯定。（圖／翻攝自YouTube）