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陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

記者潘慧中／綜合報導

台灣在世界棒球賽12強拿下冠軍後，「台灣隊長」陳傑憲憑藉卓越球技、寵妻愛家的形象，擄獲不少粉絲的心，老婆綺綺（Hailey）、前啦啦隊女神也因此備受關注。夫妻倆最近和許維恩一起聚餐的照片曝光後，更是進一步掀起討論。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩和陳傑憲夫妻一起吃飯。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

許維恩3日在社群網站透露，雖然和陳傑憲夫妻是初次見面，卻感覺像多年不見的老朋友般熟悉。她特別稱讚陳傑憲的妻子綺綺是一位好老婆、好媽媽，「能把家裡和小孩、老公都顧得很好，才可以讓傑憲專心又快樂的去打球。」

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▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩稱讚陳傑憲、綺綺是完美夫妻。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

照片中，可以看到穿著條紋上衣的陳傑憲站在C位，老婆綺綺身穿灰色外套、內搭中空短版背心，許維恩則是穿著寬鬆背心，一行人笑得十分開心。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩開心和陳傑憲夫妻合影。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

在聚餐中，許維恩與陳傑憲聊了很多。她透露，陳傑憲除了希望透過這次的冠軍，吸引更多人關注棒球這項運動，也將持續宣導棒球的魅力及熱血精神，並期待未來能為熱愛棒球的年輕選手創造更多發揮空間。

▲▼陳傑憲夫妻。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

▲陳傑憲和綺綺的互動最近備受網友關注。（圖／翻攝自Instagram／haileychennn）

許維恩還分享了鄭傑憲的一番話：「不放棄每一球打出去的機會，只要努力爭取堅持下去、抓到球感，一定會在你手上發輝最高的能量。」她對陳傑憲疼愛妻兒的態度深感動容，誇讚對方是完美老公、好爸爸，「很榮幸也很幸運的可以跟他們相聚碰面暢聊。」

許維恩IG全文：

雖然只有初次見面～
但彷彿像多年不見的朋友一樣的熟悉
羨慕這一對美貌、帥氣才華有能力的夫妻
可愛的綺綺～是個好老婆也是個好媽媽
能把家裡和小孩、老公都顧得很好
才可以讓傑憲專心又快樂的去打球
綺綺真的是大家說的完美好媳婦

這一餐也跟傑憲聊很多
我很感動傑憲希望藉由這一次的冠軍和他的光芒讓更多人熱愛棒球、喜愛棒球～所以他會不斷地宣導棒球最迷人魅力的地方～還有那股熱血的力量～
甚至希望以後的熱愛棒球的弟子們可以有無限的發揮空間～
（教練真的很重要，棒棒的）
更希望有更多人愛「棒球」這個運動

也分享說
不放棄每一球打出去機會～
只要努力爭取堅持下去
抓到球感
一定會在你手上發輝最高的能量～
很感動傑憲也很疼愛自己的老婆和小孩也是一個完美的老公和好爸爸
很榮幸也很幸運的可以跟他們相聚碰面暢聊
愛你們

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陳傑憲, 綺綺, 許維恩

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