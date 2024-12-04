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湯姆哈迪高難度動作親上陣被讚天才　吐《猛毒》唯一遺憾

《猛毒最終章：最後一舞》劇情描寫湯姆哈迪飾演的艾迪，與其共生夥伴猛毒，面對了來自人類和猛毒母星的雙重追殺。（CATCHPLAY提供）

▲《猛毒最終章：最後一舞》劇情描寫湯姆哈迪飾演的艾迪，與其共生夥伴猛毒，面對了來自人類和猛毒母星的雙重追殺。（圖／CATCHPLAY提供）

圖文／鏡週刊

漫威反派超級英雄電影《猛毒最終章：最後一舞》在全球145億台幣票房佳績，台灣10月23日才上映，僅50天不到就要飆速上架串流平台CATCHPLAY+。英國男星湯姆哈迪在這部系列作不但擔任共同製片、共同編劇也大展動作身手，為這個他首度擔任超級英雄片男主角的系列完結篇鞠躬盡瘁。

反派英雄片《猛毒》系列電影第三集《猛毒最終章：最後一舞》即將於12月10日上架CATCHPLAY+。由湯姆哈迪飾演的艾迪與他的共生夥伴猛毒，面對來自人類和猛毒母星的雙重追殺，他們將踏上驚險刺激的逃亡之路。

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片中除了兩位主角又逗又鬧的有趣互動，猛毒更展現了瘋狂無極限的寄生能力，無論是「猛毒馬」或「猛毒魚」都讓影迷看得驚呼連連，不過湯姆哈迪卻透露唯一的遺憾就是沒有「猛毒恐龍」，他說：「其實猛毒漫畫裡有一整套與恐龍有關的故事，未來有機會的話真的要加入猛毒恐龍。」導演凱莉馬賽爾也認同表示：「我們應該回去補拍猛毒恐龍才對！」

身為共同製片、共同編劇，也是男主角的湯姆哈迪為猛毒粉絲盡全力打造史詩結局。（CATCHPLAY提供）

▲身為共同製片、共同編劇，也是男主角的湯姆哈迪為猛毒粉絲盡全力打造史詩結局。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《猛毒最終章：最後一舞》除了故事的全面升級，湯姆哈迪在拍攝過程中挑戰極限特技，再次展現驚人的敬業精神。動作指導詹姆士丘奇曼透露：「這次拍攝，我們有了更深的信任基礎，哈迪的體能狀態也比上一部更好。他親自完成了高空飛躍、摩托車甩尾等高難度動作。」

湯姆哈迪還為另一場摩托車戲進行訓練，起初不適應場地和車輛，但隔天便完美駕馭，令動作團隊驚嘆不已：「從來沒見過這麼快的學習速度！簡直是特技天才！」 除了《猛毒最終章：最後一舞》外，前兩集《猛毒》及《猛毒2：血蜘蛛》也可於CATCHPLAY+影音平台上觀賞。


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鏡週刊, 湯姆哈迪, 猛毒

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