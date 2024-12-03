獨家／才剛開完直腸癌手術　顧婕疑花百萬換臉大挪移

記者葉文正／台北報導

「整形皇后」顧婕因血便、便秘等症狀前往醫院檢查，發現直腸與乙狀結腸處有5公分的惡性腫瘤，證實已罹患直腸癌，並在四月底手術切除患部。但她粉絲團於11月24日停更，消失一周後，證實她已去接受拉皮手術，被拉4層皮，手術費被爆應該有百萬元之譜。

▲顧婕之前仙台之旅後曾面對媒體 。（圖／記者黃克翔攝）

顧婕過去就不諱言會利用醫美凍齡，過去常常是用埋線的方式拉提臉部，但這次她表示：「我膽子真的很大，我去回想我之前大腸癌開刀，也不過開了三個小時，電燒手術兩小時，結果這次拉皮手術，我做了六個鐘頭，醫生幫我拉四層的皮，從外面的表皮，表皮下肌肉，到筋膜層，筋膜層後的組織，四層全部拉起來剪掉，再回填法令紋等部位。」但她做完手術後才說真的很痛，並且只能吃流質食物。

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▲顧婕希望臉部大手術後回到年輕時的模樣 。（圖／記者黃克翔攝）

其實顧婕自己膽子沒有想像中的大，手術當天，還一度不敢去診所，她說：「我請朋友看奇門遁甲跟紫微斗數，算出的結果很不好，我怕自己掛在手術台上，但後來經過專業人員解釋，我才釋懷，並在下午前往診所接受拉皮美容。」為了變年輕變美真的沒在怕。

▲顧婕對臉部線條要求很高，這次不忍了做大手術 。（圖／記者黃克翔攝）

而記者詢問顧婕，這次手術花費？她則說無可奉告，「因為我還要去做臥蠶，到時候我才會知道。」不過記者詢問相關醫師，醫師表示此類手術要價不菲，如果加上臥蠶的手術，可能要高達百萬元左右，估計恢復期要三個月以上。