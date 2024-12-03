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王鶴棣最新古裝陸劇來了「被讚本色出演」　搭檔初戀臉女神談愛！

記者黃庠棻／台北報導

古裝懸疑探案劇《大奉打更人》找來《蒼蘭訣》王鶴棣、《半熟男女》田曦薇兩位超高顏值陸劇男神、新生代女神主演，被網友瘋狂喊話將成為「下一部爆款陸劇」，並在騰訊累積超過400萬的預約觀看人數，而這部萬眾矚目的強檔作品也即將於Disney+上線。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自曾打破諸多紀錄的同名網路小說，其作者賣報小郎君日前受訪時表示，在得知王鶴棣擔任自己小說的男主角時，曾懷疑過這位演員能否演好角色，然而在看到定妝照後，大大稱讚「王鶴棣的扮相英姿颯爽，非常貼合『許七安』的人設」。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

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▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

而王鶴棣在最新預告中，打戲表現更堪稱一絕，每一個動作都乾淨俐落，融合力量與美感完美詮釋主角「許七安」的英勇無畏，再搭配上王鶴棣本身搞笑有趣的演技表現，在各式綜藝節目擔任搞笑擔當的他更是被許多網友表示「王鶴棣根本是本色出演」，也讓觀眾對劇情的發展更加期待。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

王鶴棣、田曦薇日前出席活動，兩人以紅毯上的霸氣挽手殺、勾肩揪耳朵等超甜互動轟動全網，被粉絲視作史上最強售「前」服務，在作品上線前便引發無數劇迷的期待。在《大奉打更人》中，王鶴棣飾演穿越到大奉王朝的現代警察「許七安」，憑藉優秀的能力與一點點的好運，帶著心中的正義準則一路偵破各式奇案；田曦薇飾演的大奉二公主「臨安」從小機靈聰明、天真爛漫，將在與「許七安」相遇後展開浪漫的愛情故事。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年「許七安」（王鶴棣飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇主演。（圖／Disney+提供）

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王鶴棣, 大奉打更人, 田曦薇

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