記者蔡宜芳／綜合報導

港星杜汶澤透過移民入籍台灣，他的妻子田蕊妮也愛相隨來到台灣。不料，田蕊妮3日竟透露自己罹患癌症，也分享了在台灣動手術的過程，引來大票網友關心。

▲田蕊妮透露自己驗出癌症。（圖／翻攝自Instagram／tinyuilee）

田蕊妮表示，她近來在例行的健康檢查中，發現肺部有陰影，經過多次確認後確診為肺腺癌，不過由於是初期，只要做手術切除即可。田蕊妮透露，丈夫杜汶澤在得知消息後非常緊張，不僅上網查資料，還見了多位醫生並諮詢香港醫生的意見，最終在香港醫生的推薦下，選擇台灣長庚醫院的醫生。

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田蕊妮提到，杜汶澤從看診到安排手術，都詢問得非常詳細，而台灣的醫護人員也都很有耐心並清楚地解答。她回憶說，丈夫每次問完醫生問題後，都會問她：「還有什麼問題嗎？」而自己總是回答「沒有」。

▲田蕊妮最後決定在台接受治療。（圖／翻攝自Instagram／tinyuilee）

田蕊妮說，直到進入手術室前，麻醉醫師問她：「妳真的是第一次開刀做手術嗎？」她回答：「是啊。」麻醉醫師驚訝地說：「妳真的一點都不緊張耶，心跳只有66。」田蕊妮當時心想，應該讓麻醉醫師去測量老公的心跳，因為對方比她還緊張。

田蕊妮也對台灣的醫療體系表示讚賞，認為台灣的醫療服務非常好，「可能是有健保的關係就算做一些自費的手術也很划算，而且最重要的是人。」她提到，每一位醫護人員都相當細心，無論是手術過程中還是術後的復健，都給予了她很多關心和鼓勵，「真的很感謝趙醫生和長庚醫院的醫顧人員，你們都好棒喔。」

最後，田蕊妮透露手術非常成功，她的身體狀況也很好，並感謝老公在整個過程中的安排和照顧，「真的要跟你講一句『有你真好』。」她也特別感謝大家的關心，表示自己恢復得很好，不用擔心。

▲田蕊妮表示自己的恢復狀況良好。（圖／翻攝自Instagram／tinyuilee）