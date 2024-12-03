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才剛在金鐘奪下兩大獎　苗可麗宣布要離開台灣賣夜市

記者葉文正／台北報導

三立電視與華視出品的美食攤位經營實境節目《我們這一攤》受到第59屆金鐘獎的入圍肯定，節目開創台灣實境節目跨國先例，主持人胡宇威、夏和熙、王彩樺除了在台灣夜市擺攤，更前進日本靜岡了解當地的祭典攤販文化。

▲《我們這一攤》第二季到國外營業。（圖／三立提供）

▲《我們這一攤》第二季到國外營業。（圖／三立提供）

三立電視與華視再度攜手，與馬來西亞無線電視台八度空間頻道合作《我們這一攤2》，目前已如火如荼地錄製中。

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▲《我們這一攤》第二季到國外營業。（圖／三立提供）

▲《我們這一攤》第二季增添苗可麗(左二)生力軍。（圖／三立提供）

《我們這一攤2》有全新主持陣容，除第一季就表現不錯的最帥大廚胡宇威外，還有苗可麗、蔡昌憲，並增加兩大偶像帥哥禾浩辰與蔡凡熙，這次夜市擺攤將走訪全台各大夜市，包括台北、台中、中壢、宜蘭、高雄等，依照各地的風土民情、飲食習慣等，推出不同的美食菜單。

他們更透過尋找食材，體驗食材養成過程，呈現真正台灣味，並推廣台灣農特產，考驗主持群如何在開店三小時內達成營業額，成為夜市達人。第一季節目曾前往日本靜岡，第二季節目也有跨國合作，全新卡司將前進馬來西亞，馬來西亞是亞洲多元的美食集散地，節目將走訪當地夜市做美食外交。而馬來西亞的華人人口眾多，在語言文化溝通上沒有隔閡，製作單位也特別邀請馬來西亞藝人參與，更容易將台灣夜市美食行銷出去。

胡宇威再度參與《我們這一攤2》第二季的拍攝，他表示新一季的壓力真的很大，因為挑戰更大了！一開始討論方向是連擺兩天夜市，然後就第一天的不足去調整，讓這一攤越來越好，胡宇威覺得這樣可以讓觀眾看到他們每次的成長，但事情不如想的這麼簡單，他也笑說節目組不會簡單的放過他們，第二季加入了食材上的挑戰，再加上時間的壓力，第二季真的很不容易。

而不管是哪一季於胡宇威而言，最重要的還是食物的味道，他希望販售的產品可以得到顧客的肯定，不是因為藝人的身份而來購買這樣而已，而是吃了之後的好反饋是我最大的動力。至於新的搭檔，他說：「新搭檔都很好，大家各有各的優點，相處起來也很舒服，感覺也會是個很棒的團隊。」

《我們這一攤》第二季共有13集，三立台灣台3月1日(週六)晚上十點首播，華視主頻首播於3/8 (週六)晚八點播出，三立都會台首播則在3/9 (週日)晚六點，馬來西亞八度空間頻道將於三月份每周六，晚上9點鐘播出。

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