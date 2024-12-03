記者吳睿慈／台北報導

迷幻女聲JUD陳泳希首張正規專輯《當我不敢說》於12月6日正式發行實體專輯，除了收錄了伍佰經典作品〈夏夜晚風〉女聲版翻唱，吸引無數網友至MV底下留言表示驚豔，直呼「相見恨晚」，2日更加碼數位上架專輯其中一首歌曲〈剩下我的時候〉，她為MV獻舞，但由於拍攝場景很滑，摔倒好幾次，吃了不少苦頭。

▲JUD陳泳希推出新專輯。（圖／華研國際提供）



〈剩下我的時候〉為JUD陳泳希自己作曲，並由知名製作人黃少雍製作的一首電子舞曲，MV中，她瘋狂跳著舞蹈，在有如史丹利庫柏力克執導的《鬼店》電梯場景，藉由歡快而迷幻的畫面去詮釋這一首其實歌詞非常EMO個人情緒化的歌曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲JUD陳泳希為MV獻舞技。（圖／華研國際提供）



電梯裡貼滿枕頭，令JUD陳泳希驚喜直呼：「果然像是在夢裡會出現的場景！」但該場景看似夢幻，其實讓她吃了不少苦頭，「那裡真的很滑，大家可以仔細看我的手都紅紅的，因為在裡面瘋狂跳舞的時候，很容易摔倒哈哈！」而在電梯外的場景，她甚至跳舞跳到力竭躺在地上，她透露自己平時會一個人在房間聽自己的歌，自HIGH的隨音樂舞動、表演，因此雖然一開始拍MV面對鏡頭跳舞時有點害羞，但是慢慢進入狀況後反而覺得很痛快：「很像真的回到只有自己一個人在房間人來瘋的時候。」

▲JUD陳泳希推出新專輯，盡情讓歌迷撕爛、揉碎專輯包裝紙。（圖／華研國際提供）



JUD陳泳希實體專輯正式發行，包裝也充滿巧思，封面是由一層薄薄的包裝紙將專輯緊密包起來，包裝紙上寫滿自我懷疑的文字，希望大家在聽專輯前拆包裝時，能將外包裝紙盡情撕爛、揉碎。她說：「如大家真的喜歡我的歌的話，希望能多買幾張來配著音樂爆撕、爆拆，我們一起把不敢說的話都發洩出來！」專輯包裝外還附上「包裝使用方法指引」，呼籲大家可以將拆開包裝的過程錄影下來並「#當我不敢說」，讓JUD 陳泳希的音樂陪你一起釋放那些不敢說的情緒。