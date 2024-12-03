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女星華西街被當阻街女　「素顏戴眼鏡」遭2男虧：學生感的不錯喔

記者黃庠棻／台北報導

公視人生劇展《細漢大仔》由吳政迪、陸夏、朱宥丞主演。吳政迪飾演的「阿文」蓄鬍、刺青，還圍事毆人，散發狠勁。陸夏飾「瑞琪」，穿戴彩色假髮、網襪，在風化區扮阻街女，而朱宥丞與吳政迪一搭一唱，演出充滿趣味與火花。

▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱宥丞（左起）、陸夏、吳政迪主演《細漢大仔》。（圖／記者屠惠剛攝）

陸夏透露這一次扮演阻街女，有實際到萬華去做田調，單獨一個人走進華西街的巷子裡，看到很多疑似贓物的販賣物、特殊打扮的女子還有很多觀光的外國人，膽子超大的她還深入走到內部去，被問到是否心情上有害怕的感覺，她笑說「不會害怕」。

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▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朱宥丞（左起）、陸夏、吳政迪主演《細漢大仔》。（圖／記者屠惠剛攝）

只不過，當陸夏走到非主要道路時，意外撞見一名大姐走出騎樓，後面跟著兩個男生，當天她穿穿著襯衫、戴眼鏡還素顏，剛好站在大姐後方的她，被兩位男子看了一眼並聽到一句「哎唷！學生感的也不錯喔！」意外被尋芳客當成阻街女，讓她直呼讓她「瑞琪這個角色可能面臨的困境和社會眼光，也讓我對她們的心境有更深刻的體會」。

▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸夏到華西街田調，竟遭尋芳客誤會。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，陸夏這次挑戰演出在風化區阻街的瑞琪，還刻意減重3到4公斤，並走訪街頭觀察阻街女工作樣貌，她表示瑞琪是一個歷經滄桑的角色，為了生活和照顧哥哥，她不得不做出許多犧牲。

▲▼吳政迪、陸夏、朱宥丞 細漢大仔 媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸夏到華西街田調，竟遭尋芳客誤會。（圖／記者屠惠剛攝）

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細漢大仔, 吳政迪, 陸夏, 朱宥丞

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