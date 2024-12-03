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NanaQ剛分手1個月「又驚出車禍」被撞！ 低調做筆錄：2024很爛

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，常和粉絲分享生活點滴，未料剛分手1個多月的她命運多舛，2日深夜在社群網站坦言出了車禍，還因此多支出一筆花費，讓她不禁感慨「2024很爛」。

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521 ）

▲NanaQ出車禍。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521 ）

NanaQ在Instagram透露她在今年的最後一個月不幸遭遇車禍，車子保險桿因此被撞壞，不但噴了一筆修理費，還花了兩小時做筆錄。儘管過程令人沮喪，她仍感激「事發當下朋友們陪我處理」。

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▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521 ）

▲NanaQ噴了一筆錢修理保險桿。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521 ）

不只這樣，朋友們事後還主動表示願意幫忙分擔費用，儘管NanaQ多次婉拒，一群友人仍在分開後私下轉帳一筆錢給她。這些貼心的舉動讓她備感溫暖，「我的朋友都對我太好，好到我常向他們說：『不要對我這麼好』。」

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521 ）

▲NanaQ謝謝朋友們的陪伴。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521 ）

NanaQ的貼文引發粉絲共鳴，許多人留言為她加油打氣，同時也很羨慕她與朋友間的深厚情誼，網友紛紛表示：「有這樣的朋友真幸福」、「人沒事就好」，展現對她的支持與鼓勵。

NanaQ IG全文：

2024很爛⠀最後一個月出了車禍⠀
被別人撞保險桿噴了一筆錢⠀
還花了兩小做筆錄⠀
已經很謝謝事發當下朋友們陪我處理⠀
之後又各自找機會私下和我說要幫忙分擔⠀
我一直說不用不用不用⠀
沒想到在彼此分開後⠀
又硬是轉一筆錢給我⠀

我的朋友都對我太好⠀
好到我常向他們說：「不要對我這麼好」⠀

/⠀

真正的摯友是什麼呢⠀
我在書上找到了答案：⠀

交朋友⠀
就像照鏡子一樣⠀
我們都在藉由身邊的人⠀
來逐漸認識自己⠀

如果我們照這面鏡子⠀
照出來的⠀
是我們好的一面⠀
我們就沒有理由結束這段友誼⠀

—⠀《把日子慢慢變好》⠀

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