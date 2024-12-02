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ALL(H)OURS來台釣蝦登上新聞　在台拍MV「看到畫面哽咽了」

記者吳睿慈／台北報導

新生代韓團ALL(H)OURS週末在台北三創CLAPPER STUDIO挑戰一日兩場SHOWCASE「Be The WITNESS」，他們繼9月來台進行宣傳活動後，再次與台灣粉絲見面，成員一登場便大喊：「想念大家到快要瘋掉了！」嘴甜撩妹，掀起陣陣尖叫聲。

▲▼ALL(H)OURS。（圖／ONINN ASIA提供）

▲ALL(H)OURS迅速返台見粉絲，一天兩場舉辦粉絲見面會。（圖／ONINN ASIA提供）

ALL(H)OURS以充滿爆發力的〈SHOCK〉揭開序幕，除了用中文自我介紹、問大家過得好嗎之外，還說出「想念大家想到快瘋掉了！」ALL(H)OURS在表演之外，也透過「SHOW & TELL」環節分享在台北拍下的有趣的照片和影片，他們回憶起9月在台釣蝦趣事，當時還登上新聞，大讚釣蝦太好玩，忘不掉活跳跳蝦的感覺，表示很開心能透過這些文化體驗更貼近台灣。

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▲▼ALL(H)OURS之前來台釣蝦還登上新聞。（圖／ONINN ASIA提供）

▲▼ALL(H)OURS之前來台釣蝦還登上新聞。（圖／ONINN ASIA提供）

▲▼ALL(H)OURS來台釣蝦登上新聞！活蝦蹦蹦跳　喊話台粉「想到快瘋掉」。（圖／ONINN ASIA提供）

場上他們也聊到以台北街景為背景拍攝的〈ALL OURS〉的街頭MV，因為是第一張專輯的收錄曲，而且每個成員都有參與作詞，甚至還有成員透露自己「每次看這支MV的時候心裡都會有點激動哽咽的感覺」，忙碌又疲憊的瞬間想要獲得力量時好像就會去找這支MV來看。

整場見面會包括安可在內共演唱9首歌曲，最後他們以〈ALL OURS〉為整場演出劃下句點。隊長Kunho在結尾感謝粉絲的支持，表示：「今天能和大家一起度過這段時間，對我們來說非常珍貴。」並約定會努力，很快再來台灣跟大家見面。

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