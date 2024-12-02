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侯怡君隔5年回歸八點檔　「一人分飾兩角」老公蕭大陸說話了！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔旗艦大戲《好運來》即將隆重上檔，日前官方釋出的主視覺海報一曝光，立刻在網路上掀起熱烈討論。眾星雲集的畫面，搭配喜氣洋洋的設計，讓粉絲們紛紛表示「太美了！是賀歲電影」、「喜氣洋洋很想一直看」。

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

主視覺設計師徐慈蔓表示，這張海報以「喜氣洋洋、歡樂團圓」為核心，希望傳遞出滿滿的正能量。畫面中，眾演員齊聚一堂，擺出祝福的手勢，象徵著新年的祝福與美好的期盼。而紅色的底色搭配金色的元素，更增添了喜慶的氛圍。

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主演侯怡君對主視覺讚不絕口，第一眼看到還忍不住「wow」驚呼了起來。她表示「這張海報真的太美了！連臉上的魚尾紋都消失了，一定修很久。」還笑說想要把這張海報直接帶回家，每天看著它就能有好心情，也充分表現這部戲要帶給觀眾正能量，溫暖的故事。

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

倪齊民則對海報中眾人的帥氣與美麗感到驚艷，他表示「女生好美，男生都太帥了，我忍不住多看了幾眼。」而且看到海報就知道好運真的來了，大家的手勢也代表「祝福、恭喜」，相信會成為大家打招呼的方式。

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

再次參與民視八點檔的蕭晴曦，看到自己在海報中亮相，感到非常開心。她說「以前童星都沒有機會出現在海報上，這次能和這麼多優秀的演員一起入鏡，我真的很榮幸。」她曾經演出民視八點檔《大時代》的小若蘭，當時也引起話題，表示很開心這一次再到熟悉的民視拍戲，工作人員都還記得她，也讓她放心不少。

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

除了主視覺引人注目外，《好運來》的劇情也備受期待。侯怡君在劇中一人分飾兩角，挑戰相當大。她坦言「這兩個角色個性完全不同，但我很享受這個挑戰。」只是真的應證老公蕭大陸說的「（角色）非常辛苦」，簡直追趕跑跳通通都來，大家期待八點檔的大場面也都有，摔落山谷、落水、衝進火場的，真的非常辛苦但看到成品一定會讓觀眾驚喜連連。

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

▲《好運來》由侯怡君、倪齊民、蕭晴曦主演。（圖／民視提供）

倪齊民則在劇中飾演一位中醫師的兒子，自然為了演好這個中醫世家的角色，他下了不少功夫。他說「中醫的專有名詞很多，我每次都提早進棚背本，希望能夠把詞背熟，呈現出一個專業的中醫師形象。」

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侯怡君, 蕭大陸, 好運來, 倪齊民, 蕭晴曦

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