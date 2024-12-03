42歲朱智勛喊老「打個哈欠都抽筋」　拒上最紅喝酒韓綜原因公開網爆笑

文／妞新聞

以《宮—野蠻王妃》爆紅，接續連打造《屍戰朝鮮》系列、《與神同行》系列、《Hyena：富豪辯護人》、《智異山》等影劇代表作的韓星「朱智勛」，2024年年底作品連發！除了與鄭裕美合演的Disney+愛情劇《愛在獨木橋》正在熱播中，另一檔新劇《照明商店》也進入開播倒數，一字排開的華麗陣容，看來一定是年末現象級神劇強力後補啊！

愛情劇＋奇幻片秒切換

朱智勛年末檔演技狂飆

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《愛在獨木橋》正在熱播中。（圖／Disney+）

今年年末不會劇荒了！朱智勛先是在《愛在獨木橋》中，與18年後重逢的「前女友」展開甜虐羅曼史，接著將在預計於12月4日首播、《Moving 異能》編劇姜草的全新力作《照明商店》中變身「神秘店長」，與朴寶英、裴晟佑、嚴泰九、金雪炫等知名演員激盪出不同火花，他也抽空與擔綱導演的演員「金熙元（金希沅）」登上節目大聊特聊。

拒絕上「最夯酒醉節目」？



超糗後遺症公開

▲朱智勛登韓綜《只要有空，》。（圖／Youtube／SBS Entertainment，下同）



由劉在錫和柳演錫主持的韓綜《只要有空，》最新一集中，多年沒登上電視綜藝，大多在YouTube網路節目曝光的朱智勛，在登上《申東燁的乾杯哥歌（心酸的哥哥）》以及歌手成始璄的節目後，似乎產生PDSD，直接公開喊話『再也不上喝酒節目』！？他爆料：「講了什麼完全都不記得了！因為都是有交情的人們，痛快的喝完酒後就斷片了」，超真實的原因引爆熱議。

42歲阿啾西喊老？



「老化症狀」親口公開

另一位1971年出生，今年滿53歲的嘉賓金熙元，一開場就說自己睡得很好但是「頸肩活動不便」，一旁柳演錫也加入抱怨大會，表示拍動作戲骨盆會不舒服，一旁的朱智勛立刻事實暴力：「年紀到了啦！」

接著朱智勛也透露今年滿42歲的身體狀況，他一臉見怪不怪表示：「現在起床發現哪裡痛都不覺得奇怪，只會想著『啊～今天有點痛啊～』」接著語出驚人爆料：「連打哈欠（脖子）都會抽筋」，說著還用動作生動還原，立刻引全場大叔們超有共鳴的大笑。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

朱智勛「強制抱女粉絲轉圈圈」爭議？4年後揭露幕後元兇，狂甩鍋鄭雨盛笑歪全場

Disney+韓劇《照明商店》12/4開播！9大劇情演員，朱智勛×朴寶英主演

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！