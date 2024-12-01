張景嵐認愛「金鐘男星帥兒」近2年　私下戀愛細節大方全說了！

記者黃庠棻／台北報導

女星張景嵐以「宅男女神」形象走紅，平時會在社群記錄生活，2023年2月認愛資深藝人陳凱倫的兒子陳銳，穩定交往至今、感情甜蜜，今（1）日出席文創手作創業「全台唯一競賽型市集發布」擔任評審，被問到感情生活也大方侃侃而談。

▲張景嵐擔任文創市集評審。（圖／記者黃庠棻攝）



張景嵐2023年砸百萬自創保養品牌晉升CEO，今（1）日在手作市集擔任評審，坦言自己大學念工藝設計系，後來選則產品開發畢業，而自己的品牌則陸續增加新品中，透露「其實創業的第一年就回本了」，一開始採保守投資型，後續才慢慢增加投資金額。

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▲張景嵐擔任文創市集評審。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，張景嵐跟男友陳銳都是自創品牌的CEO，大方透露兩人約會時常常會聊工作，笑說「有創業的人都知道，私人時間沒辦法跟事業分開，工作就像妳的小孩一樣」，坦言雙方都已經習慣這樣的相處模式了，有時吃飯吃到一半都會各自去接工作的電話，直呼「兩小時下來，真正講話的時間只有十分鐘」。

▲張景嵐大方談及男友陳銳。（圖／記者黃庠棻攝）

對此，張景嵐大方公開與男友私下的相處模式，坦言雙方比較走實際路線，都很支持彼此的工作，還會互相關心對方的業績如何，對於即將到來的聖誕節，兩人應該也只會約吃飯而已。

此外，張景嵐也透露私底下不喜歡讓男友打擾工作行程，直呼「不想另一半探班」，她進一步解釋有時拍攝情緒比較重的戲或是哭戲，會先跟對方報備「不要找我」，接著把手機關成飛航模式，拍完之後才會一一回覆訊息，談到陳銳也笑說「有把他的Line置頂啦」。