記者張筱涵／綜合報導

日本知名經紀公司「SOMEDAY（サムデイ）」於11月27日透過官方網站宣布申請破產手續，原因為債務超過資產。公司負責人高橋裕表示，由於事態嚴重，未能事前通知藝人與員工，並計劃在12月26日之前維持部分營運以減少衝擊。

▲藤原紀香和片岡愛之助近來都遇到倒楣事。（圖／翻攝自Instagram／norika.fujiwara.official、ainosuke_kataoka）



SOMEDAY旗下擁有多位明星，包括藤原紀香及篠田麻里子等人，消息傳出後，篠田透過社交媒體表達感謝與無奈，坦言事前不久才得知消息，對未來發展感到迷茫。專家分析，近年日本藝能界經紀公司接連倒閉，反映了電視製作費削減、社群平台崛起等結構性問題對業界造成的衝擊。

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▲SOMEDAY公告。（圖／翻攝自SOMEDAY官網）



沒想到又一記震撼彈發生在藤原紀香身上，身為歌舞伎演員的丈夫片岡愛之助在京都南座的《大津繪道成寺》排練時遭遇意外，鼻骨與上顎骨折。事故發生在他進行服裝快速更換時，與降下的木製道具相撞，儘管最後仍完成排練，但經醫院診斷需暫停演出，原定於12月22日結束的演出計劃也被迫改由其他演員代替。

藤原紀香在得知消息後立即趕赴京都陪伴，劇團表示，片岡愛之助目前狀況穩定，是否能參與千秋樂仍待觀察。由於他還有明年NHK大河劇及大阪松竹座公演的工作安排，意外恐對未來計劃造成影響，引發粉絲擔憂。