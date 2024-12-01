台灣男孩ALLEN回家開唱：很有意義！　CRAVITY嗨炸台大體育館

記者吳睿慈／台北報導

韓男團CRAVITY相隔1年4個月返台開唱，他們11月30日在台大綜合體育館舉行粉絲演唱會，與LUVITY（粉絲名稱）歡樂相聚，此次帶著剛摘下男團競演節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》冠軍的榮耀來到台灣，現場熱唱又帶著充滿爆發力的舞蹈演出震撼全場，其中，台裔美籍成員Allen回到家鄉活力十足，率先開口：「大家晚安，我回來了！」全場嗨到爆。

▲CRAVITY相隔1年4個月返台開唱嗨炸台大體育館。（圖／D-SHOW提供）



CRAVITY由9位成員組成，包括世琳、Allen、廷謨、宇璸、元進、慜熙、邢準、泰榮與性玟，開場以一連串動感舞曲及整齊的舞蹈動作展現絕佳默契，獻唱夯曲〈VENI VIDI VICI〉、〈Love or Die〉，結合充滿氣勢的舞台設計，讓台下的LUVITY尖叫聲此起彼落。

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▲CRAVITY剛摘下男團競演節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》冠軍的榮耀來到台灣開唱。（圖／D-SHOW提供）



成員以親切的中文和粉絲交流，台裔美籍成員Allen率先開口：「大家晚安，我回來了！有沒有想我？今天一起爽到爆吧！」宇璸也開心表示：「覺得好像很久沒來台北了，時隔1年4個月又回到這裡，LUVITY這段時間大家過得好嗎？」Allen被問及回到故鄉有什麼感想呢？他溫暖的回應：「回到台北覺得非常開心，尤其是跟成員們一起，覺得更有意義。」刑準興奮地說道：「因為好久沒來了，大家好像都很興奮。跟上次來的時候相比，最大的改變就是我們贏得了《Road to Kingdom : ACE OF ACE》的冠軍。」現場粉絲以如雷的掌聲和喝采回應。

場上進行到互動環節，Allen被選為是最適合一起到台北旅行的室友，「畢竟是Allen哥的故鄉，而且吃到什麼好吃的都會跟我們說。」而提到最適合擔任青春電影或電視劇的主角時，成員們一致推舉廷謨，被元進稱讚外型非常適合當男主角。成員被問及喜歡的青春戲劇作品時，Allen選了《想見你》，「因為我想見你們！」情話撩得粉絲開心尖叫，現場加碼即興唱起一小段〈想見你想見你想見你〉，成員與粉絲一起陷入回憶中。

▲▼CRAVITY又唱又跳展現實力。（圖／D-SHOW提供）



活動當天正值成員邢準的22歲生日，粉絲為他準備驚喜蛋糕，全場LUVITY齊唱生日快樂歌慶祝，邢準感動地表示：「真的很謝謝大家，很開心可以跟LUVITY一起度過，真的覺得好幸福。這次的生日好特別。我會更加努力精進自己，回報給支持我的LUVITY。」

演出最後，慜熙感性表示：「我們正在努力展示全新的樣貌，希望大家都能一起開心的享受。」 廷謨也提及：「我們今天因為LUVITY得到了很多療癒，LUVITY們有因為我們而得到療癒嗎？」隨著演出的結束，CRAVITY也即將投入12月5日即將發行的新單曲〈FIND THE ORBIT〉的準備工作，他們向粉絲承諾：「我們正在努力展示全新的樣貌，希望大家都能一起開心地享受。」讓粉絲更加期待他們全新單曲的回歸舞台及未來的成長與音樂表現。