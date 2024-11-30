HYBE已收到NewJeans解約通報！　聲明承諾「會妥善處理」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans日前召開緊急記者會，表示與HYBE、ADOR之間的信任已經破裂，自29日起解除合約，之後仍會繼續完成先前已經商談好的活動，且提及未來很可能無法繼續使用團名，引起各界熱烈討論。母公司HYBE隨即於29日透過電子公告系統發表聲明，表示之後將針對此事，採取適當的應對。

▲NewJeans單方面宣布了解約。（圖／翻攝自NewJeans IG）

根據韓媒報導，HYBE在公告中指出：「旗下子公司ADOR已於2024年11月29日接到 NewJeans 發出的專屬合約解約通知。」並進一步說明：「針對本次解約通知，公司將採取適當的應對措施，未來解約結果確定後，會立即發布公告。」

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此前，NewJeans在28日召開記者會，宣布自29日起正式解除與ADOR的專屬合約。她們指控公司沒有盡到管理與保護旗下藝人的責任，HYBE與ADOR現管理層明明已經成為了一體，卻不斷推卸責任。

▲HYBE表態會妥善處理此事。（圖／翻攝自HYBE官網）

ADOR隨後則是回應：「專屬合約中的重要事項，包括演藝活動的洽談與支援、報酬的支付與結算、結算資料的提供等，公司已確實履行。」並強調：「目前的專屬合約有效期至2029年7月31日。」所謂的「信任破裂」並不構成解約的理由。