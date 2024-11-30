木法沙和刀疤不是親兄弟！　《獅子王：木法沙》揭開非洲草原天大秘密

記者蕭采薇／台北報導

迪士尼經典動畫《獅子王》故事靈感來自於莎士比亞的《哈姆雷特》，敘述幼獅「辛巴」即將繼承父親木法沙的榮耀國王位，但他的叔叔刀疤一直嫉妒木法沙，為了奪取王位，刀疤設計謀害了木法沙，還因此讓辛巴展開流亡生涯。不過《獅子王：木法沙》卻揭露，木法沙和刀疤其實不是親兄弟。

▲獅王木法沙的故事將在《獅子王：木法沙》裡有清楚的輪廓。（圖／迪士尼提供）



獅子版的《王子復仇記》讓不少人對辛巴的經歷感動不已，而《獅子王：木法沙》則將辛巴的父親木法沙塑造成勇者和偉人。以《月光下的藍色男孩》拿下奧斯卡最佳影片的導演貝瑞傑金斯（Barry Jenkins），這次在迪士尼的延攬下執導了《獅子王：木法沙》，故事是以倒敘方式進行。

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《獅子王：木法沙》描述木法沙是個流浪的孤兒，某天他遇到一頭名叫塔卡幼獅，塔卡擁有皇家血統，他活潑熱情且富有同情心，兩獅很快成為情同手足的好友，他們的相遇開啟了尋找命運的冒險旅程，並且讓他們在避開威脅和致命敵人的過程中，受到了層層考驗。

▲非洲大草原上的壯闊景色和動物的栩栩如生，讓《獅子王：木法沙》備受期待。（圖／迪士尼提供）



每一頭成就不凡的獅子在成為獅王之前，都必須歷經種種困難和磨鍊，而按照《獅子王：木法沙》的故事版本，未來踏上榮耀石並統領族群的木法沙，剛開始就是個歷經苦難的流浪兒，他甚至與後來成為「刀疤」的塔卡不但不是兄弟，根本連血緣關係也沒有。

▲《獅子王：木法沙》裡，木法沙和後來反目的刀疤一開始是情如兄弟的好夥伴。（圖／迪士尼提供）



其實早在《獅子王》故事創造初始，迪士尼的工作人員就對血緣問題做了深入的了解，該片製片唐哈恩曾表示，刀疤和木法沙不太可能是親兄弟，因為獅群的習性是獅王老去時，會有新的公獅向老獅王發出挑戰，一旦新公獅成為獅王，他會殺死所有的寶寶，以確保自己不被威脅並讓自己的血緣能夠延續。當然，在獅群裡會有兩頭公獅同時存在，但他們的地位卻極不平等。

所以王國顧問山魈拉飛奇在講述木法沙的傳奇時，就告訴木法沙的後代，「這是一隻生來就沒有高貴血統的獅子的故事，一隻將永遠改變我們生活的獅子，一隻將塑造我們命運的獅子」。

▲木法沙創造了「生生不息」的統治原則和理念，也讓他在獅子界裡永垂不朽。（圖／迪士尼提供）



《獅子王：木法沙》是《獅子王》的前傳，故事不僅重新編寫，配音群也是一時之選，包括2019真獅版本的配音人唐納葛洛弗、《黑豹》的南非國寶級明星約翰卡尼爾，及喜劇演員塞斯羅根等，歌手碧昂絲也回歸配音行列，這次更帶上女兒布魯艾薇卡特為劇中的幼獅女兒琪拉雅配音。當然，非洲草原的景色一如既往的令人讚嘆，並展示了各種野生動物的清晰生態，而全新的獅王宇宙也將隨著《獅子王：木法沙》的啟動，展開新的篇章。