汪小菲補辦婚宴「日期地點」曝！眼腫認整型…妻驚：有人叫你講嗎

記者陳芊秀／綜合報導

大陸名人汪小菲選在諧音「我愛妻」的5月27日，與台灣女友馬筱梅(Mandy)登記結婚，婚後兩人十分恩愛。兩人近日直播中被問到何時補辦婚禮，妻子透露計畫在明年5月舉行，地點首選汪小菲的老家北京，他的老婆也證實正在備孕中。

▲汪小菲宣布婚禮定於明年5月在家鄉北京舉行。（圖／翻攝自微博）

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汪小菲與大S結束婚姻後，今年迎娶馬筱梅再度成為台灣女婿。而馬筱梅近來頻繁在直播露臉，合體汪小菲帶貨並積極回應網友提問。針對懷孕傳聞，她解釋已答應婆婆張蘭，會在享受夫妻生活後努力「做人」，目前正積極備孕。

而汪小菲更在直播中坦言「修修臉」，透露在小禎前夫、整型名醫李進良的診所接受眼袋手術。此舉令妻子馬筱梅忍不住笑出來，被調侃：「有人叫你講了嗎？」他則苦笑表示，因為網友不斷詢問他為何眼睛看起來腫脹，只好坦誠公開，還幽默地說：「成功的話我們感謝他（李進良），不成功的話只能說我底子不好。」

▲汪小菲最近承認動了眼袋手術。（圖／翻攝自微博）

汪小菲提到剛完成手術時，眼睛看東西時帶有一種朦朧美感，笑稱這種感覺「特別美好」，像是既看透又看不透的狀態。並表示年過40歲後，「該上點手段時還是要上點手段」。網友輪番回應「沒有眼袋之後眼睛都小了」、「汪總越來越幽默，性格開朗了」、「恭喜」。