ADOR列2025計畫全被拒！NewJeans時間到就翻臉　閔熙珍聲援：自由

記者張筱涵/綜合報導

NewJeans於28日晚間宣布29日零時(南韓時間)起與所屬公司ADOR解約,其中2位成員也悄悄更改了粉絲平台的頭貼和介紹,閔熙珍的發文也引發廣泛關注。ADOR代表金主英(音譯)傳送給NewJeans方的電子郵件內容也跟著曝光,在電子郵件中,她提到已於28日下午4點(南韓時間)以快捷方式寄出回覆信,但卻突然收到解約記者會的消息,備感震驚與悲傷。

▲NewJeans於28日晚間召開緊急記者會宣布29日起解約。(圖/翻攝YouTube/SBS 뉴스)



金主英代表在28日的電子郵件中向NewJeans方表示,這兩個禮拜以來一直希望能面對面談話,但未能實現:「在過去的14天裡,ADOR職員們深陷巨大挫折和悲傷之中。由於NewJeans是我們唯一的藝人,部分職員也因此感到不安。然而,我們不曾忘記作為NewJeans公司的本分,認真檢視妳們提出的要求,並努力準備回覆,雖然有些問題並非ADOR所為,或非我們直接能解決,14天的時間也略顯不足,但我們已盡最大努力,與其他公司協商並確認後,在有限的時間內完成了回應。如果有其他疑問或需求,請隨時告訴我們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當確定閔熙珍不願意回到ADOR當製作人後,ADOR便開始檢視許多南韓和其他國家的音樂製作人名單,並於28日完成了NewJeans 2025活動計劃(包含南韓粉絲見面會、正規專輯發行和世界巡演)與專輯概念提案。

金主英在電子郵件中進而表示:「正如我多次強調,我們一直積極準備NewJeans的明年活動計劃,也期待向成員們分享這些內容的機會,我們已於今天下午4時以快捷方式寄出回覆信,然而由於今天會議繁忙,我未能將回覆附加至電子郵件中發送,卻得知了成員們今晚8點半將召開記者會的消息。我希望我們的回覆能夠解開成員們的誤會,也希望能夠與妳們見面交談。請在日本行程期間從容思考後能告知妳們的日程安排,我們也將虔誠傾聽記者會上的發言。」

▲NewJeans於2022年出道。(圖/翻攝自X/NewJeans_ADOR)



然而,儘管ADOR一直有表達想見面談話,也展現誠意和未來的支援計畫,NewJeans仍在期限最後一天的28日晚間6點(南韓時間)宣布舉行緊急記者會,並於當天晚上8點30分(南韓時間)宣布29日起解約。

在緊急記者會結束後,閔熙珍更新Instagram限時動態,沒有文字僅是披頭四的音樂〈Free As A Bird(自由如鳥)〉,被解讀為她對宣布解約的NewJeans的支持。

在NewJeans成員於28日晚間宣布解約後,Minji在粉絲互動平台上將個人資料圖片更換為日本動畫《犬夜叉》中的角色畫面。該角色對著觀眾說「再見了,大家」,並飛向天空,這張圖片常被南韓網友戲稱為「辭職照」,這也代表著她要離開的決心另一成員Hanni也將個人資料介紹更改為「see you on the other side」,引發粉絲的熱議。

▲閔熙珍發文。(圖/翻攝自閔熙珍IG)