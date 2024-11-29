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ADOR列2025計畫全被拒！NewJeans時間到就翻臉　閔熙珍聲援：自由

記者張筱涵／綜合報導

NewJeans於28日晚間宣布29日零時（南韓時間）起與所屬公司ADOR解約，其中2位成員也悄悄更改了粉絲平台的頭貼和介紹，閔熙珍的發文也引發廣泛關注。ADOR代表金主英（音譯）傳送給NewJeans方的電子郵件內容也跟著曝光，在電子郵件中，她提到已於28日下午4點（南韓時間）以快捷方式寄出回覆信，但卻突然收到解約記者會的消息，備感震驚與悲傷。

▲NewJeans召開緊急記者會。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

▲NewJeans於28日晚間召開緊急記者會宣布29日起解約。（圖／翻攝YouTube／SBS 뉴스）

金主英代表在28日的電子郵件中向NewJeans方表示，這兩個禮拜以來一直希望能面對面談話，但未能實現：「在過去的14天裡，ADOR職員們深陷巨大挫折和悲傷之中。由於NewJeans是我們唯一的藝人，部分職員也因此感到不安。然而，我們不曾忘記作為NewJeans公司的本分，認真檢視妳們提出的要求，並努力準備回覆，雖然有些問題並非ADOR所為，或非我們直接能解決，14天的時間也略顯不足，但我們已盡最大努力，與其他公司協商並確認後，在有限的時間內完成了回應。如果有其他疑問或需求，請隨時告訴我們。」

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當確定閔熙珍不願意回到ADOR當製作人後，ADOR便開始檢視許多南韓和其他國家的音樂製作人名單，並於28日完成了NewJeans 2025活動計劃（包含南韓粉絲見面會、正規專輯發行和世界巡演）與專輯概念提案。

金主英在電子郵件中進而表示：「正如我多次強調，我們一直積極準備NewJeans的明年活動計劃，也期待向成員們分享這些內容的機會，我們已於今天下午4時以快捷方式寄出回覆信，然而由於今天會議繁忙，我未能將回覆附加至電子郵件中發送，卻得知了成員們今晚8點半將召開記者會的消息。我希望我們的回覆能夠解開成員們的誤會，也希望能夠與妳們見面交談。請在日本行程期間從容思考後能告知妳們的日程安排，我們也將虔誠傾聽記者會上的發言。」

▲▼NewJeans天價解約金數字曝光。（圖／翻攝自X／NewJeans_ADOR）

▲NewJeans於2022年出道。（圖／翻攝自X／NewJeans_ADOR）

然而，儘管ADOR一直有表達想見面談話，也展現誠意和未來的支援計畫，NewJeans仍在期限最後一天的28日晚間6點（南韓時間）宣布舉行緊急記者會，並於當天晚上8點30分（南韓時間）宣布29日起解約。

在緊急記者會結束後，閔熙珍更新Instagram限時動態，沒有文字僅是披頭四的音樂〈Free As A Bird（自由如鳥）〉，被解讀為她對宣布解約的NewJeans的支持。

在NewJeans成員於28日晚間宣布解約後，Minji在粉絲互動平台上將個人資料圖片更換為日本動畫《犬夜叉》中的角色畫面。該角色對著觀眾說「再見了，大家」，並飛向天空，這張圖片常被南韓網友戲稱為「辭職照」，這也代表著她要離開的決心另一成員Hanni也將個人資料介紹更改為「see you on the other side」，引發粉絲的熱議。

▲▼閔熙珍。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

▲閔熙珍發文。（圖／翻攝自閔熙珍IG）

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