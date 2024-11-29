蘇打綠開唱「5難題+實名制」擊退黃牛　超猛售票結果曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會將於明年2月 22、23日在台北小巨蛋登場，門票今（29日）中午開賣，不到五分鐘2萬張票瞬間完售，團員們感動不已，表示：「謝謝大家陪我們一起走過二十歲最後巡禮，無比期待與大家在台北演出那一刻！」目前拓元售票系統正在整理逾期未完成結帳的票券，預計下午三點將釋出清票再度開放販售。

▲蘇打綠小巨蛋演唱會2場秒殺。（圖／緒風提供）

蘇打綠為了防堵黃牛，不僅落實嚴謹的實名制，還得先通過隨堂測驗，題目皆為選擇題，包括「你能遵守蘇打綠《二十年一刻》演唱會規則不拍照、不錄音、不錄影、不直播嗎」、「蘇打綠《二十年一刻》演唱會為實名制，購票兩張以上門票的人，可以填同一個人的名字嗎」、「《秋：故事》專輯歌詞的藏頭藏尾詩內容為「我口口心中愁，你只見眼口秋」，三個框內的字為何」、「〈狂熱 Fever（Live in The Pool）〉MV導演李伯恩用了什麼手法呈現」、「下列何者不是蘇打綠的演唱會名稱」。

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不過本次「二十年一刻」巡迴演唱會舞台與硬體設備細節繁複、因搭建耗時耗工，僅有兩場演出空間，對於歌迷敲碗在其他城市加開，主辦單位表示會審慎考慮並評估大家的寶貴建議，努力爭取為更多觀眾帶來好消息，也向海外觀眾預告，包括新加坡等地的場次售票資訊將陸續公布。